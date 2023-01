Μαντόνα περιοδεία: Η «βασίλισσα της ποπ» παραμένει προκλητική ακόμα και στα 64 της χρόνια

Η Μαντόνα ανακοίνωσε την Τρίτη 17 Ιανουαρίου, το πρόγραμμα μίας νέας παγκόσμιας περιοδείας με την οποία θα γιορτάσει τις τέσσερις δεκαετίες των επιτυχιών της. Η περιοδεία με τίτλο «The Celebration Tour» ανακοινώθηκε μέσω ενός πεντάλεπτου βίντεο που αποτίει φόρο τιμής στο ντοκιμαντέρ της «Truth or Dare» (Θάρρος η Αλήθεια) που κυκλοφόρησε το 1991. Μέσα σε πέντε λεπτά, η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια, δεν διστάζει να ανταλλάξει μερικά άκρως ερωτικά φιλιά και να χαρίσει στην κάμερα μερικά προκλητικά στιγμιότυπα. Η Μαντόνα, η οποία τα τελευταία χρόνια δεν σταματά να προκαλεί με τις αναρτήσεις της, που συγκεντρώνουν ποίκιλα σχόλια, αποφάσισε να χαρίσει στο κοινό της ένα ξεχωριστό βίντεο, με το οποίο ανακοίνωσε την πολυαναμενόμενη περιοδεία της.

Η εκκεντρική τραγουδίστρια, κατάφερε για μία ακόμη φορά να βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας και να απασχολήσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με την εικόνα και με τις κινήσεις της. Η βασίλισσα της ποπ για να καταφέρει να «δέσει» όλο αυτό οπτικοακουστικό υλικό, που για την ώρα «σαρώνει» το διαδίκτυο, ζήτησε τη βοήθεια των αγαπημένων της διάσημων φίλων. Η 64χρονη ξέφυγε από τα όρια των ταμπού και δοκιμάστηκε δημοσίως σε νέες… περιπέτειες. Σε ένα στρογγυλό τραπέζι η διεθνούς φήμης καλλιτέχνιδα, απόλαυσε την παρέα των Τζαντ Άπαταου, Έρικ Άντρε, Έιμι Σούμερ, DJ Diplo, Bob The Drag Queen, Κέιτ Μπέρλαντ, Λάρι Όουενς , Μέγκαν Στάλτερ, Τζακ Μπλακ και Λιλ Γουέιν, προκαλώντας τους σε ένα παιχνίδι «Θάρρους ή Αλήθειας».

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, για να αποτελέσει τον προάγγελο της περιοδεία της, η Μαντόνα ζητά, μεταξύ άλλων, από την Έιμι Σούμερ, να της δείξει πώς γλείφει τον σύζυγό της, αγγίζοντας με τη γλώσσα της κάποια τρόφιμα.

Δεν έλειψαν και τα παθιασμένα και ερωτικά φιλιά της τραγουδίστριας με τον κωμικό ηθοποιό Τζακ Μπλακ, τη στιγμή που σε άλλο σημείο του βίντεο, ο Λιλ Γουέιν είχε το θάρρος να σφίξει το στήθος της τραγουδίστριας και να… θηλάσει: «Γουέιν, πιάσε το στήθος της» αναφώνησε κάποιος, κατά τη διάρκεια του viral βίντεο.

Όπως αναφέρεται μάλιστα η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια, απόλαυσε την ήττα της στο παιχνίδι, γλείφοντας με ιδιαίτερο πάθος, ένα μπουκάλι. Σε μια δήλωση που εστάλη στο Sky News η βασίλισσα της ποπ, ανέφερε για την περιοδεία: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα εξερευνήσω όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια με την ελπίδα να δώσω στους θαυμαστές μου το σόου που περίμεναν».

Η νέα περιοδεία της Μαντόνα θα επισκεφθεί 35 πόλεις και θα πραγματοποιηθεί υπό την παραγωγή της Live Nation. H τραγουδίστρια θα ερμηνεύσει στην επερχόμενη τραγούδια από ολόκληρη τη δισκογραφία της, η οποία ξεκινά από το πρώτο άλμπουμ της το 1983 και φτάνει μέχρι το πιο πρόσφατο, το «Madame X» του 2019. Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 20 Ιανουαρίου.

Η διαδρομή της τραγουδίστριας σε έναν γύρο του κόσμου, θα αρχίσει στις 15 Ιουλίου στο Βανκούβερ, με 35 πόλεις να βρίσκονται στη λίστα. Το μουσικό ταξίδι ξεκινά από τον Καναδά, συνεχίζεται στις ΗΠΑ, από το Σικάγο μέχρι το Λος Άντζελες, και καταλήγει στην Ευρώπη –Λονδίνο, Βαρκελώνη, Στοκχόλμη, μεταξύ άλλων και θα ολοκληρωθεί στο Άμστερνταμ την 1η Δεκεμβρίου. Η τελευταία περιοδεία της Μαντόνα ήταν το «Madame X Tour» που πραγματοποιήθηκε σε θέατρα το 2019 – 2020 για την προώθηση του ομώνυμου άλμπουμ της. Ωστόσο, προέκυψαν πολλές δυσκολίες λόγω καθυστερήσεων στην παραγωγή και των επαναλαμβανόμενων τραυματισμών της βασίλισσας της ποπ στο ισχίο και στο γόνατο.

The one and only and iconic @Madonna announced The Four Decades Celebration Tour with 37 shows including a stop in Toronto in August. Check out the official announcement video that features @amyschumer @LilTunechi @diplo and more! @Z1035Toronto https://t.co/n7FLYkLN9B pic.twitter.com/Yua0tT6RHx

— Tony Monaco (@TonyMonaco) January 17, 2023