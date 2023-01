Καλλιστεία drag queen: Σάλος με τον Ρεπουμπλικανό Τζορτζ Σάντος

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τζορτζ Σάντος μετείχε ως drag queen σε διαγωνισμούς ομορφιάς στη Βραζιλία πριν από 15 χρόνια, δήλωσαν δύο γνωστοί του στο Reuters καθώς συνεχίζουν να βγαίνουν στη φόρα νέα στοιχεία για τον δεδηλωμένο ομοφυλόφιλο πολιτικό με τις έντονα συντηρητικές απόψεις. Ο 34χρονος Σάντος,γιος Βραζιλιάνων μεταναστών, γεννημένος στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, βοήθησε στις ενδιάμεσες εκλογές της 8ης Νοεμβρίου το Ρεπουμπλικανικό κόμμα να εξασφαλίσει έστω και ισχνή πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατακτώντας μία έδρα στο Λονγκ Άιλαντ, την οποία κατείχαν επί χρόνια οι Δημοκρατικοί.

I think he should have stayed as a drag queen and not turned into a bigoted criminal. #KitaraRavache #GeorgeSantos #AnthonyDevolder #WhoAreYou pic.twitter.com/RQMksNmvpC

Αλλά μετά την παραδοχή του ότι έγραψε σωρεία ψεμάτων στο βιογραφικό του πριν από την εκλογή του, δέχεται πιέσεις από άλλους Ρεπουμπλικανούς της Νέας Υόρκης να παραιτηθεί. Μια 58χρονη drag queen με το ψευδώνυμο Eula Rochard είπε ότι συνδέθηκε φιλικά το 2005 με τον νυν Ρεπουμπλικανό βουλευτή στο πρώτο pride parade στο προάστιο Νιτερόι του Ρίο Ντε Τζανέιρο και ότι τρία χρόνια αργότερα ο Σάντος συμμετείχε ως “Kitara” σε καλλιστεία drag queens στη βραζιλιάνικη μεγαλούπολη.

Μάλιστα η δημοσιογράφος του ιστότοπου The Handbasket, Μαρίζα Καμπας, δημοσίευσε φωτογραφίες του Σάντος ντυμένου ως drag queen το 2008 μαζί με την Eula Rochard. Ένα άλλο άτομο από το Νίτεροϊ, που γνώριζε τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή, αλλά ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε στο Reuters ότι ο Σάντος – που ερευνάται για υπόθεση απάτης από την εισαγγελία του Ρίο ντε Τζανέιρο – όντως μετείχε σε καλλιστεία drag queens και ονειρευόταν να αναδειχθεί Miss Gay Rio de Janeiro.

Ο Σάντος είναι ο πρώτος δεδηλωμένος ομοφυλόφιλος Ρεπουμπλικανός που κέρδισε έδρα στο Κογκρέσο χωρίς να διεκδικεί την επανεκλογή του, αλλά έχει υιοθετήσει υπερσυντηρητικές απόψεις σε πολλά κοινωνικά ζητήματα, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων νομοσχέδιο της Φλόριντα, που απαγορεύει τη συζήτηση στις σχολικές τάξεις για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Απαντώντας στην κριτική που του ασκήθηκε για την υποστήριξή του στο εν λόγω νομοσχέδιο ο Σάντος δήλωσε τον Οκτώβριο στην εφημερίδα USA Today: «Είμαι ανοιχτά ομοφυλόφιλος, δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τη σεξουαλική μου ταυτότητα την τελευταία δεκαετία και μπορώ να σας πω και σας διαβεβαιώνω ότι θα είμαι πάντα υπέρμαχος των ΛΟΑΤΚΙ»

NEW: I just spoke by phone with Eula Rochard, a Brazilian drag queen who was friends with George Santos when he lived near Rio. She said everyone knew him as Anthony (*never* George), or by his drag name, Kitara, and confirms this photo is from a 2008 drag show at Icaraí Beach. pic.twitter.com/1MeeDR1O2O

