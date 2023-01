Τζίνα Λολομπρίτζιτα σχέσεις: Οι άντρες που έπεσαν στα πόδια της “ομορφότερης Ιταλίδας”

Η Τζίνα Λολομπρίτζιτα, η Ιταλίδα ηθοποιός, πέθανε στις 16 Ιανουαρίου, σε ηλικία 95 ετών, όπως μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA. Η γυναίκα που θεωρήθηκε το «sex symbol» της εποχής της και με το παρατσούκλι «Λολό», υπήρξε μια από τις σημαντικότερες Ευρωπαίες ηθοποιούς της δεκαετίας του 1950 και του 1960, με διεθνή αναγνώριση. Ήταν μάλιστα μια από τις λίγες Ιταλίδες ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν σε πολλές αμερικανικές ταινίες που την ανήγαγαν σε αστέρα του Χόλιγουντ.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της συνεργάστηκε με σπουδαίους Ιταλούς σκηνοθέτες όπως οι Βιττόριο ντε Σίκα, Μάριο Μονιτσέλι, Πιέτρο Τζέρμι και Μάριο Σολντάτι, ενώ στη Γαλλία συνεργάστηκε με σκηνοθέτες του διαμετρήματος των Ρενέ Κλαιρ και Κριστιάν-Ζακ. Την αποκάλεσαν «Μόνα Λίζα του 20ου αιώνα» και για δεκαετίες κρατούσε τον τίτλο της πιο όμορφης γυναίκας του κόσμου. Οι μοναδικές καμπύλες, το σαγηνευτικό και αψεγάδιαστο πρόσωπό της και το βαθύ της ντεκολτέ, ήταν που την ανήγαγαν στο απόλυτο θηλυκό και στο αδιαμφισβήτητο σύμβολο του ερωτισμού.

“I knew right away that Rock Hudson was gay when he did not fall in love with me.” — Gina Lollobrigida R.I.P.(1927-2023) (died this day, January 16. 2023) pic.twitter.com/aPr2uuM5Yw

Μπορεί κατά την διάρκεια της ζωής της η διάσημη Ιταλίδα πρωταγωνίστρια να έκανε έναν και μοναδικό γάμο, ήταν ωστόσο αμέτρητοι οι άνδρες που την πόθησαν και έκαναν τα πάντα για να την κατακτήσουν. Μεταξύ αυτών μεγάλες προσωπικότητες όχι μόνον από τον χώρο του κινηματογράφου αλλά και της πολιτικής και των επιχειρήσεων. Άλλοι τα κατάφεραν, άλλοι πάλι όχι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η θρυλική «Λολό» δεν σταμάτησε ποτέ να ψάχνει τον άνδρα της ζωής παρότι βίωσε, κατά καιρούς, και δυνατές ερωτικές προδοσίες οι οποίες την οδήγησαν να κάνει την γεμάτη νόημα δήλωση: «Είναι πιο εύκολο να βρεις έναν άνδρα παρά να τον ξεφορτωθείς».

Το 1949, σε ηλικία 22 ετών, η Τζίνα Λολομπρίτζιτα παντρεύεται τον Σλοβένο γιατρό Μίλκο Σκόφιτς. Οκτώ χρόνια αργότερα οι δυο τους θα αποκτήσουν ένα γιο, τον Αντρέα Μίλκο Σκόφιτς ενώ ο Μίλκο εκτός από τον ρόλο του συζύγου θα αναλάβει και αυτόν του μάνατζερ θέλοντας να βοηθήσει αλλά και να προστατεύσει, παράλληλα, τη λαμπερή Τζίνα στην κινηματογραφική καριέρα που απλωνόταν μπροστά της. Οι δυο τους έμειναν παντρεμένοι μέχρι το 1971. Κατά καιρούς, ωστόσο, εκείνη είχε αφήσει αιχμές σε συνεντεύξεις της γι΄ αυτόν τον γάμο, αποκαλύπτοντας πως « δεν ήταν τόσο ευτυχισμένος όσο νόμιζε ο κόσμος».

Ο πιο μεγάλος θαυμαστής και υποστηρικτής της καριέρας της, ωστόσο, υπήρξε, αναμφισβήτητα, ο μεγιστάνας και διάσημος κινηματογραφικός παραγωγός Χάουαρντ Χιουζ, ο άνθρωπος που την έπεισε να έρθει στο Χόλιγουντ. Κάπου εκεί, μέσα στη δεκαετία του ΄50, θα την δει σε μια φωτογραφία που την έχει τραβήξει ο σύζυγός της και θα μαγευτεί. Μετά από πολλές πιέσεις θα την πείσει τελικά να υπογράψει το πρώτο της κινηματογραφικό συμβόλαιο στις ΗΠΑ ενώ δεν θα σταματήσει ποτέ να την διεκδικεί και ερωτικά.

Εκείνη, όπως ισχυριζόταν, δεν ενέδωσε. «Ξανά και ξανά και ξανά προσπαθούσε να με καταφέρει. Αλλά απέτυχε. Ήθελα να είμαι σωστή. Ήταν πολύ ψηλός, πολύ ενδιαφέροντας. Αλλά υπήρχε τεράστια διαφορά μεταξύ μας. Του είπα “Αν χάσεις όλα τα λεφτά σου μπορεί και να σε παντρευτώ”. Ίσως του προκαλούσε έκπληξη που υπήρχε ένας άνθρωπος που δεν ενδιαφερόταν για τα λεφτά του» είχε αποκαλύψει η ίδια υπογραμμίζοντας ωστόσο πως «ο Χιουζ ήταν ένας ενδιαφέρων άνθρωπος.

Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του ‘70 και ενώ έχει εγκαταλείψει το σινεμά, αρνούμενη πεισματικά να υποκύψει σε διάφορες προτάσεις για κακής ποιότητας ταινίας και γυμνές φωτογραφίσεις, η Λολομπρίτζιτα θα βρεθεί στην Κούβα με την ιδιότητα της φωτογράφου, της τέχνης στην οποία έχει πλέον ρίξει όλο το ενδιαφέρον της. Εκεί θα συναντηθεί με τον τότε πρωθυπουργό και διαχρονικά εμβληματική προσωπικότητα της χώρας Φιντέλ Κάστρο.

Οι δυο τους δύο εβδομάδες κάνοντας στενή παρέα, θα κρατήσουν ωστόσο μυστικές τις λεπτομέρειες. «Περάσαμε μαζί 12 μέρες. Δεν με ενδιέφερε ως πολιτικός ηγέτης αλλά σαν άνδρας. Εκείνος συνειδητοποίησε ότι δεν είχα πάει με εχθρικές διαθέσεις και με αποδέχτηκε με μεγάλη προθυμία» θα αποκαλύψει δεκαετίες αργότερα η ίδια.

In 1974, Gina Lollobrigida was in Cuba to interview Fidel Castro. After she left, she was asked what he was like. She said, "If I was a man, I would have killed him." pic.twitter.com/1iEGpegcby

