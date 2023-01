ΗΠΑ σφάλμα – αεροδρόμια: Πού αποδίδεται το πρόβλημα που «ακύρωσε» χιλιάδες πτήσεις

Μία διακοπή λειτουργίας των υπολογιστών, που καθήλωσε τα επιβατικά αεροσκάφη στα αεροδρόμια των ΗΠΑ την Τετάρτη και προκάλεσε προβλήματα σε περισσότερες από 11.000 πτήσεις, προκλήθηκε από ένα διαδικαστικό σφάλμα που σχετίζεται με ένα φάκελο δεδομένων, όπως ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), καθώς η λειτουργία των αεροπορικών εταιριών εξομαλύνθηκε. Η FAA ανακοίνωσε ότι η προκαταρκτική ανάλυσή της «έδειξε ότι ένας φάκελος δεδομένων καταστράφηκε από προσωπικό που απέτυχε να ακολουθήσει τις σχετικές διαδικασίες. Το σύστημα λειτουργεί κανονικά». Η FAA δεν απάντησε σε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες της βλάβης που προκάλεσαν το πρόβλημα.

Περισσότερες από 11.300 πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν την Τετάρτη στην πρώτη καθήλωση αεροσκαφών εσωτερικών πτήσεων σε χρονικό διάστημα περίπου δύο δεκαετιών. Στις 19:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής) της Πέμπτης 5.109 πτήσεις είχαν καθυστερήσει και 163 είχαν ακυρωθεί σύμφωνα με το FlightAware. Η FAA ανακοίνωσε ότι οι ακυρώσεις είναι κάτω του 1% των πτήσεων που είχαν προγραμματιστεί για τη χθεσινή ημέρα. Η Delta Air Lines, η United Airlines, η American Airlines Group Inc και η Southwest Airlines Co ανέφεραν ότι η λειτουργία τους είχε εξομαλυνθεί κατά τη χθεσινή ημέρα.

FAA operations are back to normal, and we are seeing no unusual delays or cancellations this morning. — The FAA ✈️ (@FAANews) January 12, 2023

«Πανάρχαιο» σύστημα;

Η αστοχία λειτουργίας του συστήματος υπολογιστών της FAA, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εμπόδισε τα αεροδρόμια από την έκδοση των αναβαθμισμένων οδηγιών ασφάλειας πτήσεων, ώστε να προειδοποιήσουν τους πιλότους για το ενδεχόμενο πιθανών κινδύνων, όπως το κλείσιμο διαδρόμων, η διακοπή λειτουργίας συστημάτων, αλλά και η εκτέλεση έργων, προκαλώντας μία προσωρινή διακοπή των πτήσεων. Αξιωματούχοι της FAA είχαν νωρίτερα αποδώσει το πρόβλημα σε έναν φάκελο βάσης δεδομένων που είχε καταστραφεί στο σύστημα που παρέχει τις ενημερώσεις ασφάλειας πτήσεων των πιλότων και είναι γνωστό ως (Notices to Air Missions -NOTAMs), τονίζοντας ωστόσο, ότι δεν εντοπίστηκαν αποδείξεις κυβερνοεπίθεσης. Ο ίδιος φάκελος προκάλεσε πρόβλημα τόσο στο κεντρικό σύστημα, όσο και στο εφεδρικό, δήλωσαν ανώνυμα πηγές που έχουν λάβει γνώση για την αξιολόγηση που διεξάγει η FAA.

—OFFICIAL #BREAKING NEWS: FAA experiencing computer outage; all flights nationwide grounded— per the kind Southwest staff and #NBCNEWS 🙇🏾‍♂️ Lobby call @ 4:30. Get to airport exhausted because I watched Forensic Files all night, then…There’s an FAA outage so no flights!🤬🥵#faa pic.twitter.com/AvKIiax7HV — Brice Miller, Ph.D. (@iambricemiller) January 11, 2023

Αίτημα για αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού από την FAA

Η FAA ζήτησε την προηγούμενη χρονιά 29,4 εκατομμύρια δολάρια από το Κογκρέσο για την αναβάθμιση των υπολογιστών της, αλλά και προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιτάχυνση της οργάνωσης ενός ξεχωριστού συστήματος αποθήκευσης των προειδοποιήσεων ασφαλείας πτήσεων «και να εξαλειφθεί η χρήση του τεχνολογικά ξεπερασμένου λογισμικού που υποστηρίζει τη λειτουργία του εθνικού συστήματος εναέριου χώρου των ΗΠΑ». «Ο εκσυγχρονισμός της FAA θα έχει μεγάλο οικονομικό κόστος, ενώ το κόστος της θα πρέπει να καλυφθεί μέσω ενός συνδυασμού φόρων στα αεροπορικά ταξίδια που επηρεάζουν όλες τις αεροπορικές εταιρίες, αλλά και την απόδοση των μεγαλύτερων αεροπορικών εταιριών» επεσήμανε η χρηματιστηριακή εταιρία Bernstein.

Ο Αρτζούν Γκαργκ πρώην επικεφαλής σύμβουλος που άσκησε χρέη υποδιοικητή της υπηρεσίας, δήλωσε ότι είναι πρώιμο να εξαχθούν οποιαδήποτε συμπεράσματα σχετικά με το περιστατικό, δηλώνοντας ότι η υπηρεσία έπραξε σωστά για την καθήλωση των πτήσεων. Ο Γκαργκ, που είναι τώρα συνεταίρος στη νομική εταιρία Hogan Lovells, δήλωσε ότι το περιστατικό αυτό υπενθυμίζει ότι η FAA έχει υπαχθεί σε έναν ετήσιο κύκλο αποζημιώσεων που καθιστά δύσκολο τον προγραμματισμό και την υλοποίηση μεγάλων πολυετών προγραμμάτων, όπως οι αναβαθμίσεις του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

All flights stop to fly in USA 🇺🇸 due to technical glich. May be a #CyberAttack in aviation software pic.twitter.com/BGkdA51Ham — sushil Goenka (@sushilpgoenka) January 11, 2023

Παρόμοιο περιστατικό στον Καναδά – Σε εξέλιξη έρευνα

Μία ξεχωριστή διακοπή στον Καναδά την Τετάρτη εμπόδισε προσωρινά την ηλεκτρονική διανομή των ενημερώσεων ασφαλείας πτήσεων προς τους πιλότους, ενώ προκλήθηκε από την αστοχία ενός μεμονωμένου συστήματος τεχνολογίας της πληροφορικής (ΙΤ), όπως δήλωσε στο Reuters μία πηγή από τον τομέα των αεροδρομίων. Η ιδιωτική εταιρία NAV Canada που διαχειρίζεται το σύστημα πολιτικής αεροναυτιλίας στον Καναδά, ανακοίνωσε ότι διερευνά την αιτία που προκάλεσε το πρόβλημα, για την οποία δεν πιστεύεται ότι συνδέεται με τις ΗΠΑ. Οι πτήσεις στον Καναδά δεν επηρεάστηκαν από τη διακοπή λειτουργίας της NAV Canada, καθώς οι νέες ενημερώσεις ασφάλειας πτήσεων μπορούν να ληφθούν ή να διανεμηθούν με τη χρήση fax, τηλεφώνου ή μέσω κανονικών ραδιοσυχνοτήτων.

Η FAA δεν έχει μόνιμο διοικητή από τον Μάρτιο. Η Γερουσία δεν έχει πραγματοποιήσει μία ακρόαση για την επιλογή του προέδρου Τζο Μπάιντεν για τη διοίκηση της FAA. Πρόκειται για τον εκτελεστικό διευθυντή του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντένβερ Φιλ Ουάσινγκτον. Ο πρόεδρος Μπάιντεν επιβεβαίωσε την επιλογή του στο πρόσωπο του Ουάσινγκτον την προηγούμενη εβδομάδα. Οι γερουσιαστές Τζέρι Μόραν και Έιμι Κλόμπουτσαρ μίλησαν με τον υπηρεσιακό διοικητή της FAA Μπίλι Νόλεν σχετικά με τη διακοπή, ενώ ο Νόλεν είπε ότι «η υπηρεσία του εργάζεται προκειμένου να εντοπίσει την αιτία που προκάλεσε την αστοχία και να διασφαλίσει ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί» ανέφερε σε μία ανακοίνωση ο Μόραν. Η τιμή των μετοχών της American Airlines έκλεισε με αύξηση 9,7% μετά την πρόβλεψη για υψηλότερα κέρδη στο τέταρτο τρίμηνο του 2022. Η τιμές των μετοχών της United, της Southwest και της Delta αυξήθηκαν μεταξύ 2,8% και 7,5%.