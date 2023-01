Τζεφ Μπεκ θάνατος: Πέθανε ο θρυλικός Βρετανός ροκ κιθαρίστας

Ο θρυλικός Βρετανός κιθαρίστας Τζεφ Μπεκ πέθανε σε ηλικία 78 ετών από βακτηριακή μηνιγγίτιδα. Ο διάσημος κιθαρίστας που έπαιξε με τους Yardbirds και ηγήθηκε του Jeff Beck Group, μόλις πριν από εβδομάδες ολοκλήρωσε την περιοδεία του με τον Τζόνι Ντεπ, καθώς προώθησαν το ντεμπούτο τους άλμπουμ «18». Το άλμπουμ είναι υποψήφιο για τρία Brit Awards στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Μπεκ πέθανε την Τρίτη αφού «προσβλήθηκε ξαφνικά από βακτηριακή μηνιγγίτιδα», επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του. «Η οικογένειά του ζητά προστασία της ιδιωτικής ζωής ενώ επεξεργάζεται αυτή την τεράστια απώλεια», πρόσθεσε. Γεννημένος τον Ιούνιο του 1944 στο Λονδίνο, ο Τζεφ Μπεκ θεωρείται από τους καλύτερους κιθαρίστες της ροκ, της χαρντ ροκ, των μπλουζ, ακόμη και της τζαζ όλων των εποχών, μαζί με τον Έρικ Κλάπτον και τον Τζίμι Πέιτζ, με τον οποίος έπαιζαν μαζί στο συγκρότημα The Yardbirds.

Ο Βρετανός κιθαρίστας έγινε γνωστός στη δεκαετία του ’60 όταν αντικατέστησε τον Έρικ Κλάπτον στους Yardbirds. Έφυγε ένα χρόνο αργότερα για να δημιουργήσει το δικό του συγκρότημα The Jeff Beck Group, με τους Ροντ Στιούαρτ και Ρον Γουντ. Εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame το 1992 ως μέρος των Yardbirds και επανήλθε το 2009 ως σόλο καλλιτέχνης. Πρωτοπόρος της ηλεκτρικής κιθάρας στο ροκ, ήταν από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν το fuzztone και την τεχνική του feedback, ενώ παράλληλα ήταν και από τους πρώτους μουσικούς που καθιέρωσαν να σπάνε όργανά τους κατά τη διάρκεια της σκηνικής τους παρουσίας, κάτι που εμφανίζεται να κάνει με τους Yardbirds στην ταινία του Antonioni Blow-up (1966).

On behalf of his family, it is with deep and profound sadness that we share the news of Jeff Beck’s passing. After suddenly contracting bacterial meningitis, he peacefully passed away yesterday. His family ask for privacy while they process this tremendous loss. pic.twitter.com/4dvt5aGzlv — Jeff Beck (@jeffbeckmusic) January 11, 2023

Ήταν από τους πρώτους μουσικούς του οποίου τα δάχτυλα και οι αντίχειρες είχαν ασφαλιστεί για 7 εκατομμύρια λίρες

Υπήρξε οκτώ φορές νικητής του Grammy, κάτοχος του Ivor Novello για την εξαιρετική συμβολή του στη βρετανική μουσική και εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame τόσο ως σόλο καλλιτέχνης όσο και ως μέλος των Yardbirds. Φημολογείται ότι ο Μπεκ αρνήθηκε να γίνει μέλος των Rolling Stones όταν του έγινε πρόταση μετά την αποχώρηση του Μικ Τέιλορ ενώ και οι Pink Floyd έχουν δηλώσει ότι μετά το θάνατο του Σιντ Μπάρετ σκέφτηκαν να του προτείνουν να γίνει μέλος τους.

Rest in Peace, Jeff Beck 🖤 pic.twitter.com/CkecJA8gT2 — The Beatles (@BeatlesEarth) January 11, 2023

Στη δεκαετία του ’80 έκανε σποραδικές εμφανίσεις, κυρίως για φιλανθρωπικούς σκοπούς, κυκλοφόρησε τα άλμπουμ There And Back (1980), Flash (1985), Jeff Beck’s Guitar Shop (1989) και βασικά περνούσε περισσότερο χρόνο με τα αυτοκίνητα, που ήταν η άλλη μεγάλη του αγάπη. «Κανένας δεν έπαιζε κιθάρα όπως ο Τζεφ», ανέφερε μέσω Twitter ο Τζιν Σίμονς του συγκροτήματος Kiss. Ο Τόνι Αϊόμι του συγκροτήματος Black Sabbath υποκλίθηκε με τη σειρά του στον «απίστευτο, εμβληματικό, ιδιοφυή κιθαρίστα», προσθέτοντας «δεν θα υπάρξει ποτέ άλλος Τζεφ Μπεκ».

Ο τραγουδιστής Πολ Γιανγκ τόνισε από την πλευρά του πως «συγκλονίστηκε» όταν έμαθε την είδηση «του ξαφνικού και τραγικού θανάτου του θρυλικού κιθαρίστα Τζεφ Μπεκ». Την απώλεια του Μπεκ θρηνούν και οι ΖΖ Top «Είμαστε ευγνώμονες που είχαμε το προνόμιο να μοιραστούμε τόσες πολλές σκηνές μαζί του όλα αυτά τα χρόνια και θα μας λείψει πραγματικά η τέχνη και η προσωπικότητά του»

RIP Jeff Beck 🙏pic.twitter.com/LjfiTDTa7k — Wu-Tang is for the Children (@WUTangKids) January 11, 2023

«Θρύλος», έγραψε ο Τζον Μπον Τζόβι.

«Ο Παράδεισος απέκτησε ένα λαμπερό αστέρι και ο Τζόνι Ντεπ απέκτησε έναν φύλακα άγγελο!», το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Τζόνι Ντεπ.

Heaven has gained a shining star, and Johnny Depp has gained a guardian angel! 🌹 RIP Jeff Beck 😭 pic.twitter.com/YbjKvz78Ly — Johnny Depp BR 🇧🇷 (@deppbrazilfc) January 11, 2023