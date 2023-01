Μοντέλο Play boy – δολοφόνος: Η 29χρονη καταδικάστηκε για τον φόνο ψυχιάτρου

Ένα πρώην μοντέλο καταδικάστηκε την Τρίτη στη Νεβάδα σε κάθειρξη 10 έως 25 ετών για τη δολοφονία γιατρού από την Καλιφόρνια. Το ξυλοκοπημένο πτώμα του γιατρού βρέθηκε το 2019 στο πορτμπαγκάζ του εγκαταλελειμμένου αυτοκινήτου του μοντέλου λίγο έξω από το Λας Βέγκας.

Η Kelsey Nichole Turner, 29 ετών, συμφώνησε τον Νοέμβριο να ομολογήσει την εμπλοκή της στον φόνο για να έχει μικρότερη ποινή. Η Turner αναγνώρισε ότι οι εισαγγελείς με τα στοιχεία που είχαν θα μπορούσαν να αποδείξουν φόνο δευτέρου βαθμού για τη δολοφονία του 71χρονου ψυχιάτρου Thomas Kirk Burchard από το Salinas της Καλιφόρνια.

Playboy model commits a brutal murder with Kelsey Turner’s boyfriend.

Playboy model Kelsey Turner's morbid conspiracy with her boyfriend comes to light after the brutal murder of psychiatrist Thomas Burchard.

