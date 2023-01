Πτήσεις ΗΠΑ – αεροσκάφη: Σοβαρό τεχνικό πρόβλημα προκάλεσε χάος στα αεροδρόμια

Στους διαδρόμους βρίσκονται καθηλωμένα όλα τα αεροσκάφη στα αεροδρόμια των ΗΠΑ, λόγω τεχνικού προβλήματος στους υπολογιστές της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας. Σε ανακοίνωσή της, η ομοσπονδιακή αρχή ανακοίνωσε μέσω της ιστοσελίδας της ότι υπήρξε αστοχία στο σύστημα ΝΟΤΑΜ, που περιέχει πληροφορίες για τους εργαζόμενους που μετέχουν σε πτητικές λειτουργίες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 760 πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού καθυστέρησαν, σύμφωνα με το FlightAware.com, ενώ 91 πτήσεις ακυρώθηκαν. «Οι τεχνικοί εργάζονται για την αποκατάσταση του συστήματος και δεν υπάρχει εκτίμηση για την αποκατάσταση της υπηρεσίας αυτή τη στιγμή», ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας. Το πρόβλημα επηρεάζει τις επιχειρήσεις σε όλο το αμερικανικό σύστημα εναέριου χώρου. Αρκετά αεροδρόμια, όπως στη Φιλαδέλφεια, στην Τάμπα, στη Φλόριντα και στο Όστιν του Τέξας, συμβούλευσαν τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές τους εταιρείες για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

All flights across US grounded due to FAA computer system glitch – US media https://t.co/c96oKAr2qd

— Sky News (@SkyNews) January 11, 2023