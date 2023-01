Χέιλι Μπίμπερ υγεία: «Έπαθα διαταραχή μετατραυματικού στρες»

Έχει περάσει ένας χρόνος περίπου, από όταν η Χέιλι Μπίμπερ υπέστη ένα μικρό εγκεφαλικό επεισόδιο. Αν και το ξεπέρασε σχετικά γρήγορα, η σύζυγος του Τζάστιν Μπίμπερ αποκάλυψε πως της άφησε πολύ άσχημες μνήμες, καθώς για καιρό ζούσε με το άγχος μήπως της συμβεί ξανά το ίδιο. «Πάλεψα για καιρό με το άγχος. Αγωνίστηκα. Έπαθα διαταραχή μετατραυματικού στρες, λόγω του φόβου μήπως μου συμβεί ξανά», αποκάλυψε στο podcast, «Run-Through with Vogue». «Ήταν ένα συναίσθημα που δεν θα ήθελα να το ζήσω ποτέ ξανά. Ήταν τόσο τρομακτικό και αποκαρδιωτικό», συμπλήρωσε στη συνέχεια. Τόνισε μάλιστα, πως δεν θυμάται τον εαυτό της να έχει νιώσει ξανά τόσο μεγάλο φόβο. Όπως ανέφερε, όταν υπέστη το επεισόδιο, βρισκόταν στο Παλμ Σπρινγκς. Έκτοτε, της είναι πολύ δύσκολο να επισκεφθεί το μέρος.

