Τζόκοβιτς – τίτλοι καριέρας: Νέο ρεκόρ για τον Σέρβο τενίστα

Τον 92ο τίτλο της καριέρας του κατέκτησε στο Adelaide Open o Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος τενίστας επικράτησε μετά από 3.09′ με 6-7 (8), 7-6 (3), 6-4 του Σεμπάστιαν Κόρντα στον τελικό και ξεκίνησε με τίτλο τη χρονιά. Πλέον είναι στην 4η θέση των κορυφαίων σε τίτλους στο τένις μαζί με τον Ράφα Ναδάλ (92). Στην 1η είναι ο Τζίμι Κόνορς με 109 και ακολουθεί ο Ρότζερ Φέντερερ με 103 και ο Ιβάν Λεντλ με 94. Ο Νόλε έσβησε ματς πόιντ στο 2ο σετ και επέστρεψε για να πάρει τον τίτλο.

Αυτή είναι η 10η σερί νίκη του Τζόκοβιτς στο τουρ και η 23η στους τελευταίους 24 αγώνες του. Σημειώνεται ότι ο Τζόκοβιτς είναι 5η θέση των πιο γρήγορων αθλητών στον κόσμο. Αποτελεί, μάλιστα, τον πιο γρήγορο τενίστα. Μετρήθηκε στο Australian Open 2016 και έκανε τα 100μ σε 11.5 και έτρεξε με 36.02 χλμ/ώρα.

Most men’s singles titles in the Open Era 👀

109 Connors

103 Federer

94 Lendl

92 Djokovic

92 Nadal pic.twitter.com/5ZNhmUkDps

— ATP Tour (@atptour) January 8, 2023