Πάνος Καμμένος Twitter: Η… ανάλυση για μαύρους και Έλληνες

Ο Πάνος Καμμένος συνηθίζει τις βαθυστόχαστες αναρτήσεις σε Instagram και Twitter. Ο πρώην πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων βρίσκεται ακόμα σε καροτσάκι μετά το σοβαρό χειρουργείο που έκανε στο πόδι τον Νοέμβριο λόγω ενός τροχαίου με τη μηχανή του. «40 χρόνια Kawasaki, τώρα 6 μήνες καροτσάκι», είχε γράψει στην ανάρτησή του τότε μετά το χειρουργείο.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται προσπαθεί να κάνει χιούμορ στο twitter. Αυτή τη φορά έγραψε «If you go black, you never go back. If you go Greek, black is too weak. Captain D….πεθαινω!!!».

Αυτό σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει: «Αν βρεθείς με μαύρο, δύσκολα επιστρέφεις. Αν βρεθείς με Έλληνα, ο μαύρος σου φαίνεται αδύναμος».