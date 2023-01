Στόλτενμπεργκ – Νόμπελ Ειρήνης: Τον γγ του ΝΑΤΟ θέλει Νορβηγός βουλευτής

Ένας Νορβηγός βουλευτής ανακοίνωσε σήμερα ότι πρότεινε να τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης ο συμπατριώτης του, γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, για τον ρόλο που διαδραματίζει απέναντι στη Ρωσία, στον πόλεμο με την Ουκρανία. «Ο Στόλτενμπεργκ αξίζει το βραβείο για την υποδειγματική δουλειά του ως γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ σε μια δύσκολη περίοδο για τη Συμμαχία: τη βίαιη και απρόκλητη επίθεση εναντίον μιας ειρηνικής γειτονικής χώρας», έγραψε στο Facebook o Κρίστιαν Τίμπρινγκ-Γκέντε, βουλευτής της αντιμεταναστευτικής, λαϊκιστικής δεξιάς.

Ο Στόλτενμπεργκ, πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας με τους Εργατικούς, «από την πρώτη στιγμή κατάλαβε τη σοβαρότητα και τη σημασία της ρωσικής επίθεσης για όλες τις χώρες που βασίζουν τη διακυβέρνησή τους στη δημοκρατία και τις ελευθερίες», πρόσθεσε. Πέρσι, ο Τίμπρινγκ-Γκέντε είχε προτείνει να βραβευτεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και το 2021 ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι (βουλευτές, υπουργοί, πανεπιστημιακοί καθηγητές και άλλοι) απ’ όλον τον κόσμο μπορούν να προτείνουν υποψηφίους. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Ιανουαρίου και στη συνέχεια τα πέντε μέλη της Επιτροπής Νόμπελ μπορούν να συμπληρώσουν τη λίστα με δικούς τους υποψηφίους, στην πρώτη συνεδρίασή τους.

