10χρονος Βιετνάμ: Νεκρός ο μικρούλης που έπεσε σε κολόνα οικοδομής

Πέθανε το 10χρονο αγόρι από το Βιετνάμ που είχε πέσει μέσα σε μια στενή τσιμεντένια, κούφια κολόνα οικοδομής σε εργοτάξιο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Οι διασώστες πέρασαν σχεδόν 100 ώρες προσπαθώντας να απεγκλωβίσουν τον Θάι Λι Χάο Ναμ από την κολόνα στήριξης σε βάθος 35 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της Γης, αλλά χωρίς επιτυχία, ανέφερε η διαδικτυακή εφημερίδα VnExpress, επικαλούμενη τοπικό κυβερνητικό αξιωματούχο.

#BREAKING

A 10-year-old Vietnamese boy who fell into the narrow open shaft of a concrete pile at a construction site on New Year's Eve has been confirmed dead, state media said #Vietnam pic.twitter.com/vke34nzmqR

— 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) January 4, 2023