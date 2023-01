Μπραντ Πιτ – σχέση: Πρωτοχρονιά στο Μεξικό με την 29χρονη εκατομμυριούχο

Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν καλωσόρισαν το 2023 από το Μεξικό. Το ζευγάρι έφτασε στο Κάμπο Σαν Λούκας τον δημοφιλή τουριστικό προορισμό λίγες ώρες πριν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Μετά το διαζύγιο από την Αντζελίνα Τζολί, τα δημοσιεύματα έχουν «χρεώσει» πολλές νέες σχέσεις στον Μπραντ Πιτ, όμως όπως όλα δείχνουν, τίποτα από αυτά δεν ίσχυε.

Ο Χολιγουντιανός ηθοποιός δεν είχε εμφανιστεί ποτέ δημόσια με καμία από τις γυναίκες που φημολογούνταν ότι είναι σε σχέση, ενώ απέφευγε να κάνει την οποιαδήποτε δήλωση για την προσωπική του ζωή. Ωστόσο, αν και εξακολουθεί να τηρεί σιγή ιχθύος για τα ερωτικά του, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σχεδόν έχει επιβεβαιώσει τη νέα του σχέση με τις τελευταίες εμφανίσεις του. H 29χρονη είχε συνοδεύσει τον 59χρονο σταρ στο πάρτι των γενεθλίων του, στις 18 Δεκεμβρίου στο Χόλιγουντ. Όπως είχε αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, οι δυο τους φάνηκαν να μιλούν με καλή διάθεση ο ένας στον άλλο και να κρατιούνται χέρι-χέρι.

Brad Pitt, 59, and Ines de Ramon, 29, ring in 2023 with romantic trip to Mexico https://t.co/CRWiVxTaiw

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 3, 2023