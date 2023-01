Πελέ – λαϊκό προσκύνημα: Στο γήπεδο της Σάντος η σορός του “βασιλιά”

Σε λαϊκό προσκύνημα τίθεται σήμερα Δευτέρα 2 Ιανουαρίου η σορός του Πελέ, που πέθανε σε ηλικία 82 ετών, νικημένος από τον καρκίνο. Οι οπαδοί της Σάντος (της ομάδας δηλαδή που μεγαλούργησε) όπως επίσης και πολλοί Βραζιλιάνοι αναμένεται να πουν το δικό τους “αντίο” στον δικό τους “Θεο”.

Carro funerário com o corpo do Rei Pelé chega à Vila Belmiro sob queima de fogos na entrada da Rua Princesa Isabel. #lancePELE pic.twitter.com/C1EGTz6FcO

Η σορός του “βασιλιά” του ποδοσφαίρου μεταφέρθηκε απ’ το νοσοκομείο “Άλμπερτ Αϊνστάιν” στο κέντρο του σταδίου Vila Belmiro (την έδρα της Σάντος όπου μεγαλούργησε ως ποδοσφαιριστής ο θρυλικός άσος) τα ξημερώματα της Δευτέρας, το οποίο έχει χωρητικότητα 16.000 ατόμων.

Μάλιστα ο γιος του Πελέ, Εντίνιο, ανέβασε story στο Instagram από την έδρα της βραζιλιανικής ομάδας, όπου ακουμπάει το χέρι του στο φέρετρο του πατέρα του. “Φτάσαμε σπίτι” έγραψε.

Προηγουμένως είχε ανεβάσει βίντεο με την πομπή που συνόδευε την σορό του Πελέ στο Vila Belmiro. Μάλιστα, παρά το γεγονός πως ήταν ξημερώματα στη Βραζιλία, οπαδοί της Σάντος βρίσκονταν έξω από το γήπεδο της ομάδας τους για να υποδεχθούν τον “βασιλιά”. Μετά το λαϊκό προσκύνημα, θα πραγματοποιηθεί παρέλαση στους δρόμους του Σάντος, που θα περάσει απ’ το κανάλι 6, όπου μένει η Ντόνα Σελέστε, η μητέρα του Πελέ. Η μητέρα του Πελέ, η οποία είναι 100 ετών και ήταν πάντα στο πλευρό του “βασιλιά” γιου της, δεν θα παραστεί στην κηδεία καθώς οι γιατροί δεν της το επιτρέπουν.

Η υπερήλικη γυναίκα πάσχει από άνοια, δεν έχει καν γνώση για τον θάνατο του γιου της και δεν επιτρέπεται να επιβαρυνθεί η κατάστασή της. Η ταφή του Πελέ θα γίνει στο κοιμητήριο “Memorial Necrópole Ecumênica” του Σάο Πάολο, σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Ο ίδιος ο Πελέ είχε επιλέξει να είναι εκεί η τελευταία του κατοικία, έτσι ώστε να είναι απέναντι από το “Estadio Urbano Caldeira”, εκεί όπου πέτυχε μερικά από τα πιο σπουδαία επιτεύγματά του.

Όπως έγινε γνωστό από το νοσοκομείο του Σάο Πάολο “Άλμπερτ Αϊνστάιν”, ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής πέθανε από πολλαπλή ανεπάρκεια οργάνων. Νοσηλευόταν από τις 29 Νοεμβρίου. Η εισαγωγή του στο νοσοκομείο οφειλόταν σε λοίμωξη του αναπνευστικού, μετά την προσβολή του από την Covid-19 και για την επαναξιολόγηση της θεραπείας του καρκίνου του παχέος εντέρου. Ο Πελέ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τον Σεπτέμβριο του 2021 κι έκτοτε υποβλήθηκε σε επαναλαμβανόμενες συνεδρίες χημειοθεραπείας. Στις αρχές του 2022, ανιχνεύθηκαν μεταστάσεις στο έντερο, τον πνεύμονα και το ήπαρ.

Στις 21 Δεκεμβρίου, σε ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου τονίστηκε πως ο Πελέ είχε “εξέλιξη της ογκολογικής νόσου” και πως χρειαζόταν περισσότερη φροντίδα σχετικά με τη νεφρική και καρδιακή δυσλειτουργία. Ως εκ τούτου, ο πρώην παίκτης δεν επιτρεπόταν να περάσει τα Χριστούγεννα στο σπίτι, όπως ήθελε η οικογένεια.

Παρά την περίπλοκη κατάσταση, ο Πελέ πέρασε μερικές μέρες σταθερός και με ελαφρά βελτίωση. Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, η υγεία του “βασιλιά” επιδεινώθηκε ξανά και “έφυγε” από τη ζωή στις 15:27 της Πέμπτης 29/12 (20:27 ώρα Ελλάδας).

Pele did it first pic.twitter.com/zQ4bJmBBHP

— Vala Afshar (@ValaAfshar) December 23, 2022