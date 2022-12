Τσιτσιπάς για Σάκκαρη: Ένας Θεσσαλός και μια Σπαρτιάτισσα στο γήπεδο, πάμε Ελλάδα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τη νίκη του μαζί με τη Μαρία Σάκκαρη στο μικτό διπλό του United Cup με 2-0 σετ επί των Αντριάν Αντρέεφ και Γκεργκάνα Τοπάλοβα από τη Βουλγαρία ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram ένα μήνυμα που υπογραμμίζει πόσο σοβαρά έχουν πάρει τη νεοσύστατη διοργάνωση τένις εθνικών ομάδων τόσο εκείνος όσο και η Μαρία Σάκκαρη και το τί σημαίνει για εκείνους να εκπροσωπούν την εθνική Ελλάδας. «Ένας Θεσσαλός και μια Σπαρτιάτισσα στο γήπεδο εκπροσωπώντας τη σημαία. Πάμε Ελλάδα», έγραψε ο Τσιτσιπάς.

Τόσο εκείνος όσο και η Μαρία Σάκκαρη μπήκαν εντυπωσιακά στη νέα σεζόν και στο ατομικό. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς την Πέμπτη νίκησε με 2-1 σετ τον Γκρίγκορ Ντίμιτροφ και η Μαρία Σάκκαρη νίκησε με 2-0 σετ την Παρασκευή την Βικτόρια Τόμοβα. Το ελληνικό συγκρότημα θα επιστρέψει στη δράση 2 και 3 Ιανουαρίου κόντρα στο Βέλγιο στο πλαίσιο του πρώτου ομίλου του τουρνουά που διεξάγεται στην Αυστραλία.

Μετά το ματς, δε, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε για το ότι η Μαρία Σάκκαρη αποτέλεσε έμπνευση για εκείνον. «Εκείνη ήταν που έκανε το πρώτο βήμα στο σιρκουΐ της WTA κι εγώ ακολούθησα», είπε αρχικά και η Ελληνίδα σταρ τον διέκοψε και του είπε: «Ναι, αφού είσαι μικρότερος σε ηλικία» και ο «Στεφ», συνέχισε: «Παρακολουθούσα τα παιχνίδια που έδινε στο υψηλότερο επίπεδο και έγινε πηγή έμπνευσης για εμένα να προσπαθήσω να κάνω ό,τι έκανε κι εκείνη. Τώρα, επιχειρώ να κάνω το δικό της backhand, αν και όχι με την ίδια επιτυχία και μαζί προσπαθούμε να βελτιωθούμε».

🙌 @steftsitsipas talking about how @mariasakkari has been an inspiration to him 🇬🇷#UnitedCup pic.twitter.com/RibM6nxYaf

— United Cup (@UnitedCupTennis) December 30, 2022