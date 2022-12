Στίβεν Τάιλερ καταγγελίες: Μπελάδες για τον frontman των Aerosmith

Μία νέα υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με κεντρικό πρόσωπο τον frontman των Aerosmith, Στίβεν Τάιλερ, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση και αποπλάνηση ανηλίκου σε μια νέα αγωγή από μια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση μαζί του, όταν ήταν έφηβη. Η Τζούλια Χόλκομπ, όπως ονομάζεται η γυναίκα, αναφέρει ότι ο Τάιλερ έπεισε τη μητέρα της να του παραχωρήσει την κηδεμονία, όταν εκείνη ήταν 16 ετών, κάτι που άνοιξε το δρόμο για τη σεξουαλική σχέση τους από το 1973 έως το 1976, σύμφωνα με πληροφορίες του Rolling Stone. Ο Τάιλερ, ο οποίος γεννήθηκε το 1948, ήταν τότε 20 ετών. Η Χόλκομπ, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στο δημοσίευμα, δεν κατονομάζει τον Τάιλερ στη μήνυση, αντ’ αυτού χρησιμοποιούνται ψευδώνυμα. H Τζούλια Χόλκομπ ισχυρίζεται ότι ήταν «ανίκανη να αντισταθεί» στη «δύναμη, τη φήμη και την ουσιαστική οικονομική ικανότητα» του Τάιλερ, ενώ εκείνος την έπεισε για μια ρομαντική σχέση.

”Προσπαθούσε να με πείσει να κάνω έκτρωση”

Το «Rolling Stone» αναφέρει επίσης ότι τα απομνημονεύματα του Τάιλερ, που κυκλοφόρησαν το 2011 με τίτλο «Does the Noise in My Head Bother You?», αναφέρονται στη σχέση με μία 16χρονη, ενώ στις ευχαριστίες αναγράφεται και το όνομα της Τζούλια Χόλκομπ. Η Χόλκομπ είχε στο παρελθόν μιλήσει για τη σχέση που μοιραζόταν με τον πρώην κριτή του «American Idol», τον οποίο γνώρισε μετά σε μια συναυλία των Aerosmith στο Όρεγκον, λίγο αφότου έκλεισε τα 16.

Τότε, αφού σύναψαν ερωτική σχέση, τον ακολούθησε στο Σιάτλ, με τον Τάιλερ να αναλαμβάνει την κηδεμονία της γύρω στο 1974. «Είχε αναφέρει ότι ήθελε χαρτιά κηδεμονίας για να μπορώ να ταξιδεύω μαζί του όταν ήταν σε περιοδεία» τόνισε η Χόλκομπ στο LifeSiteNews.com. «Του είχα πει ότι η μητέρα μου δεν θα με δώσει σε αυτόν. Τον ρώτησα πώς την έπεισε να το κάνει. Μου είπε: “Της είπα ότι το χρειάζομαι για να γραφτείς στο σχολείο”». Η Χόλκομπ, η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει μάχη κατά των αμβλώσεων, είχε επίσης ισχυριστεί ότι έμεινε έγκυος το 1975 και ο Τάιλερ της ζήτησε να κάνει έκτρωση: «Προσπαθούσε να με πείσει να κάνω έκτρωση, λέγοντας ότι το μωρό θα ερχόταν στον κόσμο με προβλήματα, επειδή εκείνος έκανε ναρκωτικά».

Η κατάσταση της υγείας του Στίβεν Τάιλερ

Οι τελευταίες πληροφορίες ήθελαν τον Στίβεν Τάιλερ, να έχει εισαχθεί σε κέντρο απεξάρτησης, μετά από υποτροπή. Η ανακοίνωση είχε έρθει από τον προσωπικό λογαριασμό της μπάντας στο Instagram, όπου τα μέλη έγραψαν: «Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, ο αγαπημένος μας αδελφός Στίβεν έχει εργαστεί για τη νηφαλιότητά του για πολλά χρόνια. Μετά από χειρουργική επέμβαση στο πόδι, για να προετοιμαστεί να βγει στη σκηνή και την ανάγκη να διαχειριστεί τον πόνο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πρόσφατα υποτροπίασε και μπήκε οικειοθελώς σε πρόγραμμα θεραπείας για να επικεντρωθεί στην υγεία και την ανάρρωσή του.

Λυπούμαστε πραγματικά που ενημερώνουμε τους θαυμαστές και τους φίλους μας ότι πρέπει να ακυρώσουμε το πρώτο μας σετ ημερομηνιών στο Las Vegas Residency αυτόν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, γιατί εκείνος επικεντρώνεται στην ευημερία του. Θα συνεχίσουμε τις ημερομηνίες μας για το 2022, ξεκινώντας τον Σεπτέμβριο και θα σας ενημερώσουμε για περαιτέρω, το συντομότερο δυνατό. Είμαστε συντετριμμένοι που ταλαιπωρήσαμε τόσους πολλούς από εσάς, ειδικά τους πιο πιστούς θαυμαστές μας που συχνά διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να έρθουν στα σόου μας. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και για την υποστήριξή σας στον Στίβεν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».