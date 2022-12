Άντριου Τέιτ σύλληψη: Χειροπέδες στον διάσημο influencer

Οι εμπρηστικές δηλώσεις του Άντριου Τέιτ και η διαδικτυακή κόντρα που ξεκίνησε μόλις χθες με την Γκρέτα Τούνμπεργκ, φαίνεται πως είχαν άσχημη έκβαση για τον influencer, ο οποίος αναζητούνταν από τις Αρχές με τις κατηγορίες του sex trafficking. Ο Τέιτ και ο αδελφός του, Τρίσταν, συνελήφθησαν στη Ρουμανία, και για την ώρα βρίσκονται στο κρατητήριο στο Βουκουρέστι. Οι αρχές φαίνεται να οδηγήθηκαν στα ίχνη των δύο ανδρών, καθώς ένα βίντεο του ίδιου του Τέιτ στο Twitter με το οποίο κοροϊδεύει την Τούνμπεργκ ήταν εκείνο που αποκάλυψε την τοποθεσία του.

Πιο συγκεκριμένα, η ρουμάνικη πίτσα που ζήτησε να γευτεί σε ένα βίντεό του και το ρουμανικό της λογότυπο, έφεραν τον εντοπισμό και στη συνέχεια τη σύλληψή του. Ο Βρετανός influencer, ο οποίος έχει κατηγορηθεί κατά καιρούς για μισογυνισμό και έχει αποκλειστεί από πολλές πλατφόρμες των social media, ερευνούνταν από τη Διεύθυνση Διερεύνησης Οργανωμένου Εγκλήματος και Τρομοκρατίας (DIICOT) και αναφορές στη Ρουμανία υποστηρίζουν ότι αυτός και ο αδελφός του ανακρίνονται, με τις κατηγορίες του για sex trafficking να τους βαραίνουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mirror τα δύο αδέλφια είχαν περάσει και από τον ανακριτή τον Απρίλιο, καθώς δύο κορίτσια είχαν ισχυριστεί ότι εξαναγκάστηκαν σε σεξουαλικές πράξεις από τους Τέιτ, παρά τη θέλησή τους. Ωστόσο τότε οι δυο τους αφέθηκαν ελεύθεροι, παρόλα αυτά η έρευνα συνεχίζονταν για να οδηγήσει τις αρχές στον χθεσινοβραδινό εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Ο 36χρονος Άντριου, ο 34χρονος Τρίσταν και δύο ακόμη άτομα, των οποίων τα ονόματα δεν έχουν γίνει γνωστά, όπως αναφέρουν τα ξένα μαζικής ενημέρωσης, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες βιασμού, sex trafficking και σύστασης ομάδας οργανωμένου εγκλήματος. Όπως ανέφεραν οι Ρουμάνοι εισαγγελείς, σύμφωνα με το ρουμανικό πρακτορείο, οι αδελφοί Τέιτ μαζί τα δύο άτομα «Δημιούργησαν μια ομάδα οργανωμένου εγκλήματος με σκοπό τη στρατολόγηση και την εκμετάλλευση γυναικών αναγκάζοντάς τες να δημιουργήσουν πορνογραφικό περιεχόμενο. Πρέπει να έχουν κερδίσει σημαντικά χρηματικά ποσά».

I would not be at all surprised if the EU and/or the US government strong-armed Romania into arresting Andrew Tate.

He is a threat to their worldview and they would have no qualms about throwing him in jail on trumped-up charges. pic.twitter.com/XNDJ3F3h2c

— Ben Kew 🐶 (@ben_kew) December 30, 2022