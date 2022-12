Άντριου Τέιτ – Γκρέτα Τούνμπεργκ: Η Σουηδέζα ακτιβίστρια τρολάρει τη σύλληψη

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ τρολάρει τον Άντριου Τέιτ, μετά και τη γνωστοποίηση της σύλληψής του στη Ρουμανία για εμπόριο ανθρώπων και βιασμό. «Αυτό συμβαίνει όταν δεν ανακυκλώνεις τα κουτιά της πίτσας» έγραψε η Τούνμπεργκ στο Twitter, αναφερόμενη στο ότι οι αστυνομικοί κατάφερναν να τον εντοπίσουν από βίντεο στο οποίο φαίνονται συσκευασίες φαγητών που είχε παραγγείλει. Προ ημερών, υπήρξε ένα φραστικό επεισόδιο μεταξύ των δύο πλευρών, όταν η 19χρονη ακτιβίστρια έκανε δυσμενή σχόλια για φωτογραφία του Τέιτ δίπλα σε μία Bugatti, με τον ίδιο να ισχυρίζεται πως έχει συνολικά 33 αυτοκίνητα. «Σε παρακαλώ, στείλε μου το email σου για να σου στείλω την πλήρη λίστα των αυτοκινήτων της συλλογής μου και τις πελώριες εκπομπές ρύπων τους» έγραψε ο διαβόητος influencer, απευθυνόμενος στην 19χρονη.

this is what happens when you don’t recycle your pizza boxes

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 30, 2022