Πούτιν, ο άρχοντας των δαχτυλιδιών

Με τρόπο που εσκεμμένα ή ασυνείδητα θύμισε τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρόσφερε οκτώ δαχτυλίδια στους ηγέτες πρώην σοβιετικών δημοκρατιών, συμμάχων της Μόσχας, προκαλώντας πολλά ερωτήματα και… ερμηνείες, καθώς οι παραλληλισμοί με το έργο του Τόλκιν αφθονούν μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Μετά τη σύνοδο, στην Αγία Πετρούπολη, της Κοινότητας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ), στην οποία μετέχουν πολλές πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, το Κρεμλίνο δώρισε εννέα χρυσά δαχτυλίδια με την επιγραφή «Καλή χρονιά 2023» και το έμβλημα της ΚΑΚ. Από ένα δαχτυλίδι δόθηκε στους ηγέτες των οκτώ κρατών που ήταν παρόντες στη σύνοδο (Λευκορωσία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Τατζικιστάν, Κιργιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν) και ένα κράτησε ο ίδιος ο Πούτιν.

Οι σχολιαστές αμέσως έκαναν τη σύνδεση με το έργο «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» του Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν στο οποίο ο «άρχοντας του κακού», ο Σάουρον, δωρίζει εννέα δαχτυλίδια σε άρχοντες των ανθρώπων οι οποίοι στη συνέχεια γίνονται πιστοί υπηρέτες του, οι «Νάζγκουλ». Με μόνη διαφορά, στο βιβλίο, ότι ο Σάουρον φτιάχνει κρυφά και ένα επιπλέον δαχτυλίδι για τον εαυτό του, αυτό που «όλους τους κυβερνά» και του επιτρέπει να τους ελέγχει.

Επικριτές του Κρεμλίνου, ιδίως στην Ουκρανία, παραλλήλισαν τον Πούτιν με τον Γκόλουμ, ένα πλάσμα που το διέφθειρε το «Ένα Δαχτυλίδι» και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον χόμπιτ Φρόντο, που αποφασίζει να αναλάβει το βάρος του μαγικού δαχτυλιδιού και να το καταστρέψει. Μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού, η ουκρανική κυβέρνηση συγκρίνει συχνά τη Ρωσία με τη «Μόρντορ», το βασίλειο του Σάουρον και τους Ρώσους στρατιώτες με τους «Ορκ», τους στρατιώτες του Σάουρον. Στο Telegram, η Ρωσίδα πολιτολόγος Εκατερίνα Σούλμαν είπε ότι τα εννέα δαχτυλίδια είναι εμφανώς μια «συνειδητή πλάκα» του Κρεμλίνου. Σημείωσε ότι το έμβλημα της ΚΑΚ στα δαχτυλίδια αυτά θυμίζει το «Μάτι του Σάουρον», όπως εμφανίζεται στη χολιγουντιανή ταινία που βασίστηκε στο βιβλίο του Τόλκιν.

Στον ραδιοφωνικό σταθμό Kommersant FM, ο δημοσιογράφος Ντμίτρι Ντρίζε επισήμανε ότι η ιδέα της συγκρότησης μιας «κοινότητας του δαχτυλιδιού» μεταξύ των εννέα ηγετών «δεν είναι πραγματικά το θέμα, δεδομένων των σημερινών συνθηκών». Στην πραγματικότητα, εξήγησε, υπάρχουν σοβαρές διαφορές μεταξύ ορισμένων ηγετών της ΚΑΚ, όπως μεταξύ του Αρμένιου πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν και του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ για το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ο Ντρίζε σχολίασε ότι μόνο ο Αλεξάντρ Λουκασένκο, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας και πιστός σύμμαχος του Πούτιν, θεάθηκε να φοράει το δαχτυλίδι. Το βράδυ της Τρίτης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ προσπάθησε να βάλει τέλος στις εικασίες και τις ερμηνείες: «Είναι απλώς ένα αναμνηστικό δώρο για το νέο έτος, δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο σ’ αυτό», είπε, διευκρινίζοντας ότι ο Πούτιν δεν θα φορέσει το δικό του χρυσό δαχτυλίδι.

Putin got tired of being the Hitler of the 21st century and decided to play Lord of the Rings and become a "mighty Sauron".

He presented the participants of the informal summit of the Commonwealth of Independent States with rings with the symbol of the "commonwealth". pic.twitter.com/vqZArg5uha

