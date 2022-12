Ντρου Μπάριμορ αλκοόλ: «Ήταν σαν να πέρασα μέσα από τη φωτιά»

Η Ντρου Μπάριμορ έχει μιλήσει ξανά δημόσια για τον εθισμό της στο αλκοόλ και το δύσκολο ταξίδι προς τη νηφαλιότητα. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μίλησε πρόσφατα στο People και στη συνέντευξή της τόνισε πως «το διαζύγιό της έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο γεγονός ότι «κύλησε». «Απλώς προσπαθούσα με κάποιον τρόπο να μουδιάσω τον πόνο του χωρισμού και να νιώσω καλά. Το αλκοόλ το έκανε αυτό για ‘μένα», είπε χαρακτηριστικά. Εξήγησε μάλιστα, ότι το αλκοόλ μετά από ένα σημείο είχε φτάσει να γίνει καθημερινότητα για εκείνη. «Είχε γίνει η σταθερά μου. Δεν μπορείς να το αλλάξεις. Είσαι αδύναμος και ανίκανος να κάνεις αυτό που είναι το καλύτερο για εσένα. Πιστεύεις ότι θα κυριαρχήσεις εσύ και όχι το αλκοόλ, ότι θα βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Αλλά ποτέ δεν γίνεται αυτό», δήλωσε.

