Μπέλα Θορν – σκηνοθέτης: Άνδρας υποστήριζε ότι τον φλέρταρε όταν ήταν 10 ετών

H Μπέλα Θορν έδωσε συνέντευξη και αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που έζησε με έναν σκηνοθέτη στην ηλικία των 10 μόλις ετών. Η ηθοποιός μίλησε στο podcast της Έμιλι Ραταϊκόφσκι και αποκάλυψε πως έχει ζήσει μια εμπειρία, η οποία μέχρι σήμερα παραμένει ζωντανή στο μυαλό της. «Αυτή η σκέψη γυρνάει στο μυαλό μου κάθε μέρα και με τρελαίνει», είπε χαρακτηριστικά και εξήγησε τι ακριβώς συνέβη.

Όπως περιέγραψε, όταν ήταν ακόμα παιδί, έλαβε μέρος σε μία οντισιόν. Ωστόσο, δεν φαντάστηκε σε καμία περίπτωση τη συμπεριφορά που θα αντιμετώπιζε από τον σκηνοθέτη. «Με κατηγόρησε ότι τον φλέρταρα. Ήμουν μόλις 10 χρονών. Μου είπε ότι τον έκανα να νιώσει πολύ άβολα. Για χρόνια ρωτούσα τον εαυτό μου “Μπέλα τι έκανες; Τι έκανες; Έκανες έναν άνθρωπο να νιώσει έτσι”. Μου πήρε καιρό να καταλάβω ότι δεν ήμουν εγώ το πρόβλημα σε μια τέτοια ηλικία», αναφέρει σήμερα.

Bella Thorne says a director accused her of “flirting with him” at an audition when she was 10 years old. Sounds like the director caught feelings and didn’t know what to do with it

