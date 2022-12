Ωνάσης – το αεροπλάνο που μετέφερε τη σορό του: Ένας συνταξιούχος έκανε το όνειρό του πραγματικότητα

Ένας συνταξιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και ζει σε ένα παλιό αεροπλάνο μέσα στο δάσος του Όρεγκον. Το αεροπλάνο όμως δεν είναι τυχαίο: ανήκε στον Αριστοτέλη Ωνάση και με αυτό μεταφέρθηκε η σορός του στην Ελλάδα. Το 1999, ο Μπρους Κάμπελ πλήρωσε 25.800 δολάρια για 10 στρέμματα γης στο Χίλσμπορο, ένα προάστιο του Πόρτλαντ στο Όρεγκον.

Το όνειρό του – από την ηλικία των 15 ετών – ήταν να αγοράσει ένα αεροπλάνο και να ζήσει σε αυτό, όπως περιέγραψε στην εκπομπή του CNBC «Make It» Το 1999 λοιπόν, αποφάσισε να το πραγματοποιήσει αλλά δεν είχε ιδέα πώς να το κάνει, οπότε προσέλαβε μια εταιρεία διάσωσης αεροπλάνων για να του βρει ένα. Μετά από μήνες αναζήτησης, η εταιρεία βρήκε στον Κάμπελ ένα Boeing 727, 200 θέσεων, 100 τετραγωνικών μέτρων και βάρους περίπου 70.000 κιλών. Το αεροπλάνο βρισκόταν στην Ελλάδα και αποτελούσε μέρος της ιστορίας τόσο της Αμερικανικής όσο και της Ελληνικής.

The #OlympicAirways Plane that Has Become Home in an #Oregon Forest https://t.co/wJIFodDDkQ

— Greek Reporter (@GreekReporter) December 28, 2022