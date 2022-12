Επίθεση απο λεοπάρδαλη: Τρόμος σε πανεπιστημιούπολη

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο κρατίδιο Άσαμ της Ινδίας, έπειτα από επίθεση που δέχτηκαν από λεοπάρδαλη, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Times of India, που επικαλείται την πολιτειακή αστυνομία. «Η λεοπάρδαλη δάγκωσε αρκετούς και χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Είναι πλέον εκτός κινδύνου. Όμως όλο και περισσότεροι τραυματίες εισάγονται στο νοσοκομείο Jorhat Medical College Hospital», δήλωσε η εκπρόσωπος του νοσοκομείου του κρατιδίου. Μεταξύ των θυμάτων είναι δασεργάτες, παιδιά και γυναίκες. Οι περισσότεροι από τους τραυματίες έφτασαν στο νοσοκομείο από την πανεπιστημιούπολη του Ινστιτούτου Ερευνών για το Τροπικό Δάσος, που βρίσκεται στα περίχωρα της πόλης Τζοράτ. Αξιωματούχοι του Τμήματος Δασών δήλωσαν ότι το ζώο πιθανότατα εισέβαλε στην πανεπιστημιούπολη αναζητώντας τροφή από το κοντινό Καταφύγιο Άγριας Ζωής.

Ο Ranjit Konwar, εκπρόσωπος της Τζοράτ τόνισε ότι το προηγούμενο βράδυ η λεοπάρδαλη άρχισε να επιτίθεται σε κατοίκους στα χωριά που γειτνιάζουν με το ινστιτούτο, το οποίο περιβάλλεται από φυτείες τσαγιού. «Το ζώο έχει γίνει πολύ επιθετικό. Έχουμε στήσει παγίδες μέσα στην πανεπιστημιούπολη για να το αιχμαλωτίσουμε. Καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό του», πρόσθεσε. Ο Konwar είπε, ακόμα, ότι όλοι οι κάτοικοι της πανεπιστημιούπολης έχουν ενημερωθεί να παραμείνουν στα σπίτια τους.

WATCH: #BNNIndia Reports.

At least 15 people were injured, including three forest officials, as a leopard went on the rampage at the Rain Forest Research Institute (RFRI) in #Jorhat, #Assam. #India #leopardattack #accident pic.twitter.com/FLhuzaQ7Eu

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 27, 2022