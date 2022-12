Αγρότης με 12 συζύγους και 102 παιδιά ζητά… βοήθεια

Ο αγρότης Musa Hasahya από την Ουγκάντα έχει δώδεκα συζύγους και λέγεται ότι είναι πατέρας περισσότερων από 100 παιδιών. Ωστόσο πλέον δεν μπορεί να συντηρήσει την πολυμελή οικογένειά του. Σε σημείο μάλιστα που οι σύζυγοί του παίρνουν τώρα το χάπι της αντισύλληψης. Ο 67χρονος αγρότης ζήτησε ο ίδιος από τις συζύγους του να χρησιμοποιούν μεθόδους αντισύλληψης, ώστε να φτάνουν τα χρήματα για τα τρόφιμα. Έχει 102 παιδιά και 568 εγγόνια από 12 συζύγους. Το κόστος τον υποχρέωσε να σταματήσει να μεγαλώνει την οικογένειά του.

Musa Hasahya, the man believed to be Butaleja district’s most polygamous man has cried out for help saying his big family has become a 'big burden'.

