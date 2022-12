22χρονη – κυκλώνας στις ΗΠΑ: Το τελευταίο βίντεο που έστειλε πριν ξεψυχήσει

Λίγες ώρες πριν εντοπιστεί νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της μία 22χρονη στις ΗΠΑ έστειλε ένα βίντεο από την χιονοθύελλα στην οικογένειά της. Η Άντελ Τέιλορ είναι μία από τους τουλάχιστον 28 νεκρούς στην πολιτεία της Νέας Υόρκης που έχασαν τη ζωή τους από «τη χιονοθύελλα του αιώνα» όπως τη χαρακτήρισε η κυβερνήτης της πολιτείας Κάθι Χότσουλ. Η 22χρονη παγιδεύτηκε ενώ οδηγούσε από τη δουλειά της για να πάει στο σπίτι της στο Μπάφαλο το απόγευμα της Παρασκευής, σύμφωνα με την New York Post. Μάλιστα, λίγο αργότερα ξεκίνησε να στέλνει στις αδερφές της στη Βόρεια Καρολίνα βίντεο από τη χιονοθύελλα. «Έλεγε στην αδερφή μου ότι φοβόταν», είπε στο WSOC-TV μια από τις αδερφές της, η Τομέσια Μπράουν.

Woman, 22, dies in her car after getting trapped by blizzard for 18 hours while driving home from work https://t.co/nMxWw3BWPi

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 27, 2022