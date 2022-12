Πλημμύρα – Πέτρα Ιορδανίας: Γέμισε νερά ο αρχαιολογικός χώρος

Απίστευτες εικόνες από την αρχαία πόλη της Πέτρας στην Ιορδανία, η οποία πλημμύρισε εξαιτίας ισχυρής καταιγίδας που χτύπησε την περιοχή. Βίντεο που αναρτήθηκαν στο twitter δείχνουν το μέγεθος της πλημμύρας, με τον κόσμο να απομακρύνεται από τον αρχαιολογικό χώρο καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος για κατολισθήσεις. Μάλιστα, σε πλημμύρες που είχαν σημειωθεί πάλι από έντονα καιρικά φαινόμενα το 2018, 13 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους. Υπενθυμίζεται ότι η Πέτρα της Ιορδανίας αποτελεί αρχαιολογική και ιστορική πόλη, η οποία βρίσκεται στο νότιο τμήμα της χώρας και είναι διάσημη τόσο για την μοναδική αρχιτεκτονική της, αφού είναι λαξευμένη πάνω σε βράχο, όσο και για το χρώμα της πέτρας, στην οποία φιλοξενείται, που είναι κόκκινη.

Ιδρύθηκε πιθανώς το 312 π.Χ. ως η πρωτεύουσα των Nabataeans και αποτελεί ένα σύμβολο της Ιορδανίας. Βρίσκεται στην πλαγιά του όρους Jebel al-Madhbah σε μια λεκάνη ανάμεσα στα βουνά που αποτελούν την ανατολική πλευρά της Arabah, της μεγάλης κοιλάδας που εκτείνεται από τη Νεκρά Θάλασσα προς τον Κόλπο της Άκαμπα. Η πόλη έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO από το 1985. Το μνημείο παρέμεινε άγνωστο στο δυτικό κόσμο μέχρι το 1812, όταν το ανακάλυψε ο Ελβετός εξερευνητής Johann Ludwig Burckhardt. Όλη η πόλη της Πέτρας με τα κτίσματα της είναι λαξευμένη πάνω σε μαλακά ψαμμιτικά πετρώματα και αποτελεί ένα ζωντανό μνημείο ενός αξιοθαύμαστου πολιτισμού. Η αρχιτεκτονική της πόλης έχει έντονη την επίδραση των Ελλήνων και των Ρωμαίων, ειδικά των τελευταίων, που αφού την κατέκτησαν ήθελαν να αφήσουν το στίγμα της εξουσίας τους και σε αυτή τη γωνία της αυτοκρατορίας τους.

The Petra Development and Tourism Region Authority (PDTRA) evacuated visitors from Petra as heavy downpours flooded the archeological site.

Water from surrounding mountains poured down into the rose-red city as heavy rains poured in the south of the Kingdom.#JordanNews #Jordan pic.twitter.com/TmZEu8Pa7S

— Jordan News (@jordannewsdaily) December 26, 2022