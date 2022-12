Κυκλώνας – βόμβα ΗΠΑ: Δεκάδες νεκροί, πλιάτσικο σε καταστήματα

Στο έλεος μιας «ιστορικής» καταιγίδας βρίσκονται οι ΗΠΑ, που έχει στοιχίσει τη ζωή δεκάδων ανθρώπων και έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, με διακοπές ρεύματος και τροφοδοσίας. Στη δυτική Νέα Υόρκη, πολλές οικογένειες έψαχναν απελπισμένα για φαγητό και φάρμακα, αφού η κακοκαιρία είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των δρόμων και τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, που οδήγησαν στο κλείσιμο καταστημάτων όπως σούπερ μάρκετ και φαρμακείων. Στο Μπάφαλο, ειδικότερα, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 27 άνθρωποι, τα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ έχουν κλείσει από την Παρασκευή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου «NBC», που μεταδίδει τις απελπισμένες εκκλήσεις των κατοίκων της περιοχής για βοήθεια, στις Αρχές αλλά και σε σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκκλήσεις για προϊόντα κάνουν πολίτες στο Facebook. Ένα άτομο ζήτησε πάνες για τα δίδυμα μωρά του, άλλος ζήτησε για φάρμακα για το άρρωστο παιδί του. Πολλοί ζήτησαν γάλα για μωρά. «Τελειώνει το φαγητό, έχουμε αποκλειστεί στο σπίτι μας», έγραψε κάτοικος του Μπάφαλο, που έχει τέσσερα μικρά παιδιά. «Αρχίζω να πανικοβάλλομαι όταν βλέπω έξω και χιονίζει ακόμα περισσότερο». Για την ώρα, δεν είναι σαφές πότε θα ανοίξουν εκ νέου τα σούπερ μάρκετ της περιοχής. Περίπου 10.000 κάτοικοι στο Μπάφαλο παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής. «Γνωρίζουμε ότι η καταιγίδα επιστρέφει», είπε η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ. «Έτσι, όποιος δηλώσει πως νικήσαμε και πει ότι τελείωσε, είναι πολύ νωρίς για να πει».

Παράλληλα, όπως μετέδωσε το BBC, καταστηματάρχες στις ΗΠΑ ανέφεραν πως σημειώθηκε πλιάτσικο στα μαγαζιά τους κατά τη διάρκεια της σφοδρής χιονοθύελλας. Ειδικότερα, ο ιδιοκτήτης ενός μικρού οικογενειακού καταστήματος στο Μπάφαλο, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, είπε στο BBC ότι διέρρηξαν το κατάστημά του την ημέρα των Χριστουγέννων. «Πήραν τα πάντα. Από παιχνίδια, ηλεκτρονικά είδη μέχρι ηχεία», είπε, και πρόσθεσε ότι κλάπηκαν αντικείμενα αξίας έως και 50.000 δολαρίων. Ο καταστηματάρχης κάλεσε την αστυνομία, ωστόσο του είπαν ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν, καθώς «είναι απασχολημένοι με την διάσωση ηλικιωμένων».

Βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών στις ΗΠΑ λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών, εκφράζει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια και βαθύτατη συμπαράσταση στις οικογένειες των θυμάτων, τον λαό και την κυβέρνηση «του στενού μας φίλου και στρατηγικού εταίρου», ΗΠΑ.

Deeply saddened by the tragic loss of lives in the #US following the harsh weather conditions. We extend our sincere condolences & deepest sympathy to the victims’ families, the people & Gov’t of our close friend & strategic partner #US pic.twitter.com/5iJFQuQRqO

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) December 27, 2022