Εξαφάνιση παιδιού – Γαλλία: Μητέρα βρήκε τον γιο της μετά από 10 χρόνια

Μια μητέρα που νόμιζε ότι ο γιος της είχε πεθάνει μετά την εξαφάνισή του εδώ και μια δεκαετία στη Γαλλία χαιρέτισε ένα «χριστουγεννιάτικο θαύμα» αφού ανακάλυψε ότι είναι ζωντανός. Η Τζόις Κέρτις πίστευε ότι ο γιος της, Νίκολας, είχε πεθάνει, καθώς είχε να τον δει ή να ακούσει νέα του από το 2010. Το τελευταίο πράγμα που ήξερε ήταν ότι έκανε οτοστόπ στη Γαλλία και στην Ισπανία, αλλά μετά και την πανδημία θεωρούσε ότι ο Νίκολας δεν ζούσε πλέον.

Η συντετριμμένη μητέρα μάλιστα «θρηνούσε γι’ αυτόν». Αλλά στις 19 Δεκεμβρίου έλαβε ένα τηλεφώνημα που την ενημέρωσε ότι ο γιος της ήταν ζωντανός και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στη νότια Γαλλία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail. «Δεν μπορώ να το πιστέψω», είπε. «Νόμιζα ότι με τον Covid και όλα όσα συνέβησαν, νόμιζα ότι είχε πεθάνει. Θρήνησα γι’ αυτόν».

‘Christmas miracle’ as mother finds out son she thought long dead is alive https://t.co/p1IXb8mHKM

«’Όταν μου τηλεφώνησαν και μου είπαν ότι ήταν ζωντανός έπαθα σοκ. Το μόνο που έκανα ήταν να κλαίω όλη μέρα. Αυτό έκανε τα Χριστούγεννα μοναδικά για μένα, ειδικά αφότου ο σύζυγός μου πέθανε τον Ιούνιο. Είναι σαν ένα θαύμα», είπε χαρακτηριστικά. «Είχα συμβιβαστεί με το ότι είχε πεθάνει. Πραγματικά το πίστευα και νομίζω ότι όλοι πίστευαν το ίδιο». Σε ένα βίντεο που ανήρτησε στους φίλους της στο Facebook, η μητέρα πρόσθεσε αργότερα: «Δεν εγκατέλειψα ποτέ τον γιο μου». Ο Νίκολας έφυγε από τη γενέτειρά του, τη Γλασκώβη του Λάνσκασαϊρ, στα μέσα της δεκαετίας του 2000 για να ταξιδέψει στην Ευρώπη, αφού έχασε τη δουλειά του ως ξυλουργός.Είπε στη μητέρα του ότι έκανε οτοστόπ και η ίδια πιστεύει ότι πέρασε κάποιο διάστημα ζώντας στους δρόμους του Παρισιού.

Αποφάσισε να τον δηλώσει ως αγνοούμενο το 2009, καθώς είχε να ακούσει νέα του γιου της «για χρόνια». Έναν χρόνο αργότερα η μητέρα δέχτηκε τηλεφώνημα από το βρετανικό προξενείο στο Παρίσι για να την ειδοποιήσει ότι ο Νίκολας είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο στη Γαλλία. Στη συνέχεια πέταξε για να τον επισκεφθεί με τον σύζυγό της, αλλά αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που θα τον έβλεπε ή θα άκουγε νέα του για πάνω από μια δεκαετία.

Η μητέρα δήλωσε: «Πήρα ένα γράμμα το 2010 για να μου πουν ότι ο γιος μου βρισκόταν σε νοσοκομείο στη Γαλλία. Είχε εξαφανιστεί για αρκετό καιρό μέχρι τότε. Είχα ήδη δηλώσει την εξαφάνισή του εδώ στη Γλασκώβη τον προηγούμενο χρόνο, αφού είχα να ακούσω νέα του για πάρα πολλά χρόνια. Εγώ και ο σύζυγός μου πήγαμε να τον επισκεφτούμε και ήταν τόσο ωραίο που τον είδαμε. Τον φέρναμε σπίτι, αλλά για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί, εξαφανίστηκε πάλι». «Τον έστελναν στο σπίτι του και μου είπαν ότι θα τον έβαζαν σε μια πτήση. Τον περίμενα να επιστρέψει στη Γλασκώβη. Εργαζόμουν στο Νότιο Γενικό Νοσοκομείο εκείνη την εποχή. Τον περίμενα να γυρίσει σπίτι και δεν υπήρχε κανένα σημάδι» περιγράφει.

«Όταν τον επισκέφθηκα στη Γαλλία, του αγόρασα μερικά παπούτσια και άλλα τέτοια πράγματα, ώστε να έχει ρούχα για να ταξιδέψει στο σπίτι του Περίμενα στη δουλειά. Αλλά δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι. Θυμάμαι ότι εκείνη την ημέρα έβρεχε καταρρακτωδώς. Τηλεφώνησα σε όλα τα αεροδρόμια για να δω αν είχε πάρει πτήση, αλλά τίποτα. Δεν ξανακούσαμε τίποτα. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που άκουσα νέα του μέχρι τη Δευτέρα», είπε η Τζόις στη συγκλονιστική της μαρτυρία από την τελευταία εξαφάνιση του γιου της.

Η Τζόις έλαβε πριν λίγε μέρες τη σοκαριστική είδηση ότι ήταν ζωντανός όταν το βρετανικό προξενείο επικοινώνησε μαζί της για να την ειδοποιήσει ότι είχε εισαχθεί για δεύτερη φορά σε γαλλικό νοσοκομείο. «Του μίλησα στο τηλέφωνο. Ακουγόταν υγιής. Τον ρώτησα: “Θα γυρίσεις σπίτι”. Και είπε “ναι”», δήλωσε συγκινημένη. «Δεν μπορώ να φανταστώ τι έχει περάσει. Απλώς πρέπει να τον φέρω σπίτι», δήλωσε η μητέρα, ξεκαθαρίζοντας ότι θέλει να ταξιδέψει η ίδια στη Γαλλία για να εξασφαλίσει την επιστροφή του.

Scots mum who thought missing son was dead discovers he is alive in Francehttps://t.co/cu1P3Knns0

— The Daily Record (@Daily_Record) December 27, 2022