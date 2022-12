Κυκλώνας βόμβα στις ΗΠΑ – νεκροί: «Είναι σαν εμπόλεμη ζώνη»

Τον δικό τους καιρικό γολγοθά περνάνε οι ΗΠΑ, καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί αναμετρώνται με τις συνέπειες του κυκλώνα-βόμβα που σαρώνει μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ οι νεκροί έχουν φτάσει τουλάχιστον τους 37 σύμφωνα με το CNN. Το χτύπημα ήταν πιο βαρύ γύρω από το Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, όπου έπεσαν 43 εκατοστά χιονιού από το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η χιονόπτωση και οι συνθήκες χιονοθύελλας έκαναν τους δρόμους απροσπέλαστους, πάγωσαν τους υποσταθμούς ηλεκτροδότησης και άφησαν περισσότερους από δώδεκα ανθρώπους νεκρούς, δήλωσαν αξιωματούχοι της κομητείας Erie. Οι συνθήκες υποχώρησαν ελαφρώς την Κυριακή, επιτρέποντας στις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών να βγουν έξω και να δουν την έκταση του προβλήματος.

«Δεν θέλω να πω ότι αυτό θα είναι το τέλος, διότι θα ήταν ψέμα να το πω αυτό, διότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κολλήσει στα αυτοκίνητα για περισσότερες από δύο ημέρες», δήλωσε την Κυριακή ο εκτελεστικός διευθυντής της κομητείας Erie, Μαρκ Πόλονκαρτς. «Υπάρχουν άνθρωποι σε σπίτια που βρίσκονται σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν», δήλωσε και συμπλήρωσε: «Δεν ήταν τα Χριστούγεννα που θέλαμε», εκφράζοντας φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί στην κομητεία του. «Υπάρχουν άνθρωποι αποκλεισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους εδώ και περισσότερο από δύο ημέρες και άλλοι μέσα σε σπίτια όπου οι θερμοκρασίες είναι ψυγείου», προειδοποίησε.

Οι διασώστες πήγαιναν χθες, Κυριακή, από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο για να δουν «αν υπήρχαν μέσα πτώματα», είπε ο Πόλονκαρτς μιλώντας στο CNN. Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ την χαρακτήρισε ως την «πιο καταστροφική καταιγίδα στη μακρά ιστορική ιστορία του Μπάφαλο» λόγω της ισχύος της και της μεγάλης διάρκειάς της. «Πρόκειται για μια κρίση επικών διαστάσεων», δήλωσε η Χόκουλ στο CNN την Κυριακή.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, αυτή η χειμωνιάτικη καταιγίδα έφερε επικίνδυνα χαμηλές θερμοκρασίες, συνθήκες χιονοθύελλας και παράκτιες πλημμύρες σχεδόν στο σύνολο των ΗΠΑ, καταστρέφοντας παράλληλα τα σχέδια τω Χριστουγέννων εκατομμυρίων ανθρώπων. Περισσότεροι από 55 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονταν σε κατάσταση συναγερμού για την παγωμένη θύελλα την Κυριακή, ενώ προειδοποιήσεις για παγετό παραμένουν σε ισχύ σε όλο τον Νότο. Οι συνθήκες χιονοθύελλας παρέμειναν την Κυριακή στις Μεγάλες Λίμνες, ενώ οι ψυχρές θερμοκρασίες κατέλαβαν τα ανατολικά δύο τρίτα της χώρας.

Σε ορισμένες μεγάλες πόλεις στα νοτιοανατολικά, στις μεσοδυτικές πολιτείες και στην ανατολική ακτή καταγράφηκαν τα πιο κρύα Χριστούγεννα των τελευταίων δεκαετιών. Στη Φλόριντα, θα είναι η πιο κρύα 25η Δεκεμβρίου από το 1983 για το Μαϊάμι, την Τάμπα, το Ορλάντο και το Δυτικό Παλμ Μπιτς. Στη Νέα Υόρκη σημειώθηκαν επίσης θερμοκρασίες ρεκόρ ψύχους την παραμονή των Χριστουγέννων σε διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων JFK και LaGuardia. Η μέγιστη θερμοκρασία στο Σέντραλ Παρκ ήταν 15 βαθμοί, σημειώνοντας τη δεύτερη πιο κρύα 24η Δεκεμβρίου των τελευταίων τουλάχιστον 150 ετών, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οι θερμοκρασίες προβλέπεται να ανακάμψουν αργότερα μέσα στην εβδομάδα με μια καλοδεχούμενη τάση ανόδου της θερμοκρασίας πάνω από το συνηθισμένο. Περίπου 250.000 σπίτια και επιχειρήσεις στις ΗΠΑ δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα από τις 11 π.μ. περίπου ώρα Ελλάδας την Κυριακή, με σχεδόν τα μισά από αυτά να επηρεάζονται στο Μέιν και τη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το PowerOutage.us. Από την έναρξη της καταιγίδας ο αριθμός των διακοπών ξεπέρασε κατά καιρούς το ένα εκατομμύριο νοικοκυριά.

Ο διαχειριστής του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για τουλάχιστον 13 πολιτείες στο ανατολικό μισό της χώρας ζήτησε από τους πελάτες να εξοικονομήσουν ενέργεια και να ρυθμίσουν τους θερμοστάτες χαμηλότερα από το συνηθισμένο από τις αρχές του Σαββάτου έως τις 10 π.μ. της Κυριακής, επειδή η χρήση επιβάρυνε τη χωρητικότητα. Ο διαχειριστής, η PJM Interconnection που εξυπηρετεί περίπου 65 εκατομμύρια ανθρώπους στο σύνολο προειδοποίησε ότι θα μπορούσαν να συμβούν κυλιόμενες διακοπές ρεύματος εάν η πίεση γίνει υπερβολική. Στη Νέα Υόρκη, οι εταιρείες κοινής ωφέλειας Con Edison και Natural Grid US κάλεσαν επίσης τους πελάτες τους να εξοικονομήσουν ενέργεια, επικαλούμενες τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την αυξημένη ζήτηση ενέργειας στους διακρατικούς αγωγούς που μεταφέρουν φυσικό αέριο στην πόλη.

Εν τω μεταξύ, η έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας στο Τέξας ώθησε το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Παρασκευή, επιτρέποντας στον πάροχο ενέργειας της πολιτείας να υπερβεί τα πρότυπα περιβαλλοντικών εκπομπών μέχρι να μειωθεί η χρήση ενέργειας. Στο Τζάκσον του Μισισιπή, οι ψυχρές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για την επισκευή μιας μεγάλης ζημιάς του δικτύου ύδρευσης αργά το Σάββατο, η οποία προκάλεσε απώλεια της πίεσης του νερού για τους κατοίκους, δήλωσαν αξιωματούχοι της πόλης.

Homes in New York completely encased in ice following a winter storm #USA #NewYork #Weather #snowstorm pic.twitter.com/B894X8TK8r

Από τα 17 θανατηφόρα περιστατικά που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες και καταγράφηκαν σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη, τα 16 ήταν στην κομητεία Erie, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, και ένα αφορούσε θανατηφόρα δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα που αναφέρθηκε στην κομητεία Νιαγάρα, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας. Περίπου 500 οδηγοί βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους το βράδυ της Παρασκευής προς το πρωί του Σαββάτου, παρά την απαγόρευση οδήγησης της κομητείας που τέθηκε σε ισχύ κατά τη διάρκεια της καταιγίδας. Από τους θανάτους που αναφέρθηκαν νωρίς την Κυριακή «κάποιοι βρέθηκαν μέσα σε αυτοκίνητα και κάποιοι βρέθηκαν πραγματικά στο δρόμο μέσα σε αναχώματα χιονιού», δήλωσε αξιωματούχος.

Δύο πέθαναν σε ξεχωριστά περιστατικά το βράδυ της Παρασκευής, όταν το ιατρικό προσωπικό δεν μπόρεσε να φτάσει εγκαίρως στα σπίτια τους εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών. Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι θα ζητήσει από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση «την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης που θα μας επιτρέψει να ζητήσουμε αποζημιώσεις για τα έκτακτα έξοδα όλων των υπερωριών και το γεγονός ότι φέραμε αμοιβαία βοήθεια από άλλα μέρη της πολιτείας». Το φαινόμενο προβλέπεται να εξασθενήσει σταδιακά καθώς ανεβαίνει προς τον νοτιοανατολικό Καναδά, κινούμενο αργά κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ημερών και τραβώντας αρκτικό αέρα από τον Καναδά προς τα κάτω σε μεγάλο μέρος της ανατολικής πλευράς της χώρας.

Αυτή η αρκτική έκρηξη θα μετριάσει σιγά-σιγά τη Δευτέρα αλλά οι κίνδυνοι θα παραμένουν σε αυξημένο επίπεδο. Οι χαμηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με το επικίνδυνο ψύχος του ανέμου θα δημιουργήσουν έναν δυνητικά απειλητικό για τη ζωή κίνδυνο. «Σε ορισμένες περιοχές, η παραμονή στην ύπαιθρο μπορεί να οδηγήσει σε κρυοπαγήματα μέσα σε λίγα λεπτά», προειδοποίησε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καθώς ο ψυχρός αέρας συνεχίζει να χτυπάει τα θερμά νερά των Μεγάλων Λιμνών, τα χιόνια από τις λίμνες και οι συνθήκες χιονοθύελλας αναμένεται να συνεχιστούν, αλλά σιγά-σιγά να γίνονται λιγότερο έντονες.

At least 9 people died due to a snow storm in the United States. In the video, the states of New York and Michigan.

According to the media, due to strong winds and a sharp cold snap, more than a million households were left without electricity.#WinterStorm #USA pic.twitter.com/l4dOEo1fdq

