Νερό γίνεται χιόνι: Viral βίντεο από την παγωμένη Μοντάνα

Οι πολικές θερμοκρασίες που επικρατούν σε ΗΠΑ και Καναδά απεικονίζονται απόλυτα μέσα από ένα βίντεο που ανάρτησε ένας άνδρας στην Μοντάνα.

Στο βίντεο του χρήστη φαίνεται ο ίδιος να πετά βραστό νερό στον αέρα και μετά αναλαμβάνει η φύση.

Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου και σε θερμοκρασία -38 βαθμούς Κελσίου χωρίς αέρα, όπως σημειώνει ίδιος, το βραστό νερό μετατρέπεται αυτόματα σε χιόνι.

> Pot of boiling water

+

> 36°F below zero (without wind chill)

=

❄️ INSTANT SNOW ❄️ pic.twitter.com/nRIOKHfQxL

— Bartholomew (@MementoMori_JMJ) December 22, 2022