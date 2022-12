Κυκλώνας βόμβα ΗΠΑ: Εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί σε πολικό ψύχος και χωρίς ρεύμα

Η σφοδρή χιονοθύελλα που σαρώνει μεγάλο τμήμα των ΗΠΑ έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση εν μέσω πολικού ψύχους, κυκλοφοριακό χάος και ακυρώσεις πτήσεων. Περίπου 530.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το απόγευμα του Σαββάτου (τοπική ώρα, ξημερώματα Κυριακής ώρα Ελλάδος) — έναντι 1,5 εκατ. δώδεκα ώρες νωρίτερα – ιδίως στη Βόρεια Καρολίνα, το Τενεσί και το Μέιν, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Poweroutage.us. Και στις τρεις πολιτείες καταγράφονταν θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Terrible blizzard occurs in the area of Buffalo, New York state, USA. Chaser @ReedTimmerAccu

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) προειδοποίησε ότι το ψύχος αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο και προέτρεψε τους Αμερικανούς στις πληγείσες από τη χιονοθύελλα περιοχές να αναζητήσουν ζεστασιά σε κλειστούς χώρους. Την Παρασκευή, είχαν καταγραφεί πολικές θερμοκρασίες με ελάχιστες που έφθαναν τους –48°C, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Οι άνεμοι είναι τόσο ισχυροί… είναι τρελό!», περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) η 34χρονη Άλι Λόσον που ζει εδώ και οκτώ χρόνια στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης. «Χθες το βράδυ δεν μπορούσαμε να δούμε πέρα από τη βεράντα μας», είπε και συμπλήρωσε ότι τα εκχιονιστικά μηχανήματα δεν μπορούν να βγουν για να καθαρίσουν τους δρόμους. Το ευτύχημα για την ίδια είναι πως εξακολουθεί να έχει ηλεκτρικό ρεύμα σε αντίθεση με αρκετούς άλλους κατοίκους. Εκατοντάδες άνθρωποι παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους, σύμφωνα με τον Μαρκ Πόλονκαρζ, έναν αξιωματούχο της κομητείας Ίρι. Όπως είπε, ζητήθηκε η επέμβαση της Εθνοφρουράς για τον απεγκλωβισμό τους.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 17 θάνατοι σε οκτώ αμερικανικές πολιτείες, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών. Περισσότερες από 5.500 πτήσεις ακυρώθηκαν την Παρασκευή και άλλες 2.800 χθες Σάββατο, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightaware.com. Πολλοί ταξιδιώτες ήλπιζαν σε ένα θαύμα για να βρουν θέση, έστω και την τελευταία στιγμή, σε αεροπλάνο ή τρένο προκειμένου να προλάβουν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι αγαπημένων τους προσώπων.

Amid plunging temperatures, one person in Montana decided to throw some boiling water in the air and make more snow.

The huge winter storm pummelling the US has intensified into a "bomb cyclone", with 60% of the population under a winter weather warning.https://t.co/4DalHHz9Lj pic.twitter.com/ADu80WBRKP

