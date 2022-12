Πελέ υγεία: Χριστούγεννα στο νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση

Χριστούγεννα στο νοσοκομείο περνά η οικογένεια του Πελέ μετά την επιδείνωση της υγείας του Βραζιλιάνου θρύλου του ποδοσφαίρου. Ο Πελέ νοσηλεύεται από τις 29 Νοεμβρίου στο νοσοκομείο Άλμπερτ Αϊνστάιν στο Σάο Πάολο. Οι γιατροί είπαν αυτή την εβδομάδα ότι ο καρκίνος του Πελέ έχει προχωρήσει και ότι χρειάζεται φροντίδα που σχετίζεται με νεφρική και καρδιακή δυσλειτουργία. Ο Πελέ λαμβάνει τακτική ιατρική περίθαλψη από τότε που αφαιρέθηκε όγκος από το παχύ έντερο τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Ο πρώην σταρ της Santos FC, που θεωρείται ευρέως ως ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, θα έχει την οικογένεια στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, είπε η κόρη του.

Pelé, the King of soccer, saying goodbye to his relatives and friends. Waiting for the final hour Stunning images !! Movements continue around Vila Belmiro, which awaits the star for his last move. pic.twitter.com/uLiIQ22u1e

— Isto Não É Podcast (@IstoNaoEPodCast) December 24, 2022