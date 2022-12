Ακάρ για Ελλάδα: «Να σταματήσει να την κακομαθαίνει το ΝΑΤΟ»

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος αποκάλεσε την Ελλάδα «αλαζονική» και κάλεσε το ΝΑΤΟ να σταματήσει την «κακομαθημένη στάση». Αναφορά έκανε και στο Κυπριακό, λέγοντας ότι «μιλάμε για δύο κυρίαρχα, ισότιμα ​​και ανεξάρτητα κράτη» και πρόσθεσε πως το θέμα είναι η αναγνώριση του ψευδοκράτους. Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, ο Ακάρ δήλωσε:

«Δυστυχώς η Ελλάδα συνεχίζει τις ενέργειες που θα κλιμακώσουν την ένταση. Η Ελλάδα παρενόχλησε τα αεροπλάνα μας δύο φορές την τελευταία εβδομάδα. Αυτή η εχθρική στάση έδειξε ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα έχει γίνει αλαζονική. Έχει δοθεί και θα συνεχίσει να δίνεται ως απάντηση στις πάσης φύσεως άδικες πράξεις που διαπράττει η Ελλάδα. Είναι καιρός το ΝΑΤΟ να σταματήσει αυτή την κακομαθημένη στάση Ο ελληνικός λαός και οι δύο μας γνωριζόμαστε πολύ καλά. Όσοι θέλουν το μέλλον τους να είναι καλό, πρέπει να απομακρυνθούν από τα λάθη του χθες και του σήμερα.

Amid Türkiye's "well-intentioned approaches" to make the Aegean and Mediterranean a "sea of friendship," the country's defense chief called on NATO to urge Greece to "stop" its "impertinence" https://t.co/QJqJLumHjV pic.twitter.com/5hXzKrA44W

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) December 24, 2022