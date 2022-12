Τραμπ – Καπιτώλιο: Στη δημοσιότητα η τελική έκθεση του Κογκρέσου για την εισβολή

Η μακροχρόνια έρευνα του Κογκρέσου κατέληξε χθες, Πέμπτη, στο συμπέρασμα ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέδωσε σκοπίμως ψευδείς ισχυρισμούς για τις προεδρικές εκλογές του 2020 και υποκίνησε όχλο υποστηρικτών του να επιτεθεί στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Η πολυαναμενόμενη έκθεση 8 κεφαλαίων και 845 σελίδων της επιτροπής έρευνας του Κογκρέσου για την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου του 2021 στο Καπιτώλιο παρέχει έναν οδικό χάρτη για πιθανές ποινικές διώξεις κατά του Τραμπ και άλλων. Γραμμένο σε αφηγηματική μορφή, το έγγραφο αναλύει την ιστορία, την οποία εξέθεσε η επιτροπή στις τηλεοπτικές ακροάσεις της νωρίτερα φέτος.

Η επιτροπή ψήφισε τη Δευτέρα να παραπέμψει τα ευρήματά της στο υπουργείο Δικαιοσύνης για την πιθανή άσκηση δίωξης. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται τέσσερις πιθανές ομοσπονδιακές κατηγορίες κατά του Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος κατηγορείται ότι παρέσχε βοήθεια και ενθάρρυνση σε πρόσωπα που μετείχαν σε εξέγερση. Το υπουργείο Δικαιοσύνης διεξάγει τη δική του έρευνα για την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο, που άφησε πίσω της πέντε νεκρούς. “Καθώς θα διαβάζετε αυτήν την έκθεση, παρακαλούμε να εξετάσετε αυτό: ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς μαζί με πολλούς από τους διορισμένους αξιωματούχους που περιέβαλλαν τον Ντόναλντ Τραμπ, εργάστηκαν για να αποτρέψουν πολλά από τα χειρότερα τμήματα του σχεδίου του Τραμπ που είχε στόχο να ανατραπούν οι εκλογές”, γράφει η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, η Ρεπουμπλικανή Λιζ Τσέινι, στον πρόλογο της έκθεσης.

BREAKING: The House Jan. 6 panel's final report asserts that Donald Trump criminally engaged in a “multi-part conspiracy” to overturn the lawful results of the 2020 presidential election and failed to act to stop his supporters from attacking the Capitol. https://t.co/e75qowMRQO

“Αυτό δεν ήταν κάτι δεδομένο. Είναι παρήγορο να υποθέτουμε ότι τα θεσμικά όργανα της Δημοκρατίας μας θα αντιστέκονται πάντα σε αυτούς που προσπαθούν να ανατρέψουν το Σύνταγμά μας εκ των ένδον. Αλλά τα θεσμικά μας όργανα είναι ισχυρά μόνον όταν αυτοί που κατέχουν αξίωμα είναι πιστοί στο Σύνταγμα”, προσθέτει. Η έκθεση ξεκινάει με τις εβδομάδες πριν από τις εκλογές και τα στοιχεία που συνέλεξε η επιτροπή ότι ο Τραμπ σκόπευε να ανακηρύξει τη νίκη του το βράδυ των εκλογών ανεξάρτητα από το τι θα έδειχναν τα αποτελέσματα. Τεκμηριώνει ότι ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του προσπάθησαν να ανατρέψουν το εκλογικό αποτέλεσμα, επικαλούμενη λεπτομερώς δικαστικές υποθέσεις, προσφυγές σε νομοθέτες πολιτειών να απορρίψουν καταμετρήσεις ψήφων και εκστρατεία άσκησης πιέσεων σε αξιωματούχους του υπουργείου Δικαιοσύνης για να παρέμβουν και να δηλώσουν, χωρίς στοιχεία, ότι οι εκλογές εκλάπησαν.

Όπως και η σειρά ακροάσεων της επιτροπής, η έκθεση συμπεραίνει ότι για 187 λεπτά ο Τραμπ καθόταν σε τραπεζαρία του Λευκού Οίκου την 6η Ιανουαρίου του 2021 παρακολουθώντας, καθώς όχλος έσπαγε παράθυρα και κατέστρεφε το Καπιτώλιο, αγνοώντας την οικογένειά του, το προσωπικό και άλλους Ρεπουμπλικανούς, που όλοι τον παρότρυναν να επέμβει. “Η χώρα μας έχει φτάσει πολύ μακριά για να επιτρέψει σε έναν ηττημένο πρόεδρο να μετατραπεί σε έναν επιτυχημένο τύραννο, ανατρέποντας τους δημοκρατικούς μας θεσμούς, υποδαυλίζοντας τη βία και, όπως το είδα, ανοίγοντας την πόρτα σε αυτούς στη χώρα μας των οποίων το μίσος και η μισαλλοδοξία απειλούν την ισότητα και τη δικαιοσύνη για όλους τους Αμερικανούς”, σημειώνει στον πρόλογο της έκθεσης ο πρόεδρος της επιτροπής, ο Δημοκρατικός Μπένι Τόμσον.

Κατά την 18μηνη έρευνα συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 1.000 καταθέσεις, ανάμεσά τους πολλές υψηλόβαθμων συμβούλων του Τραμπ, αξιωματούχων της κυβέρνησης και μελών της οικογένειάς του. Ο Τόμσον δήλωσε τη Δευτέρα ότι το μεγαλύτερο μέρος του μη ευαίσθητου χαρακτήρα υλικού που συγκεντρώθηκε από την επιτροπή θα δοθεί στη δημοσιότητα πριν από το τέλος του έτους. Ο ίδιος δεν διευκρίνισε πόσα έγγραφα θα δημοσιοποιηθούν ούτε τι θα χαρακτηριστεί ευαίσθητου χαρακτήρα.

🧵Yesterday, through video evidence, we were reminded Trump knew the crowd on Jan. 6 was heavily armed & prepared for violence. Still, he directed the violent crowd at the Capitol. The evidence shows that Trump did not fail to act during the 187 minutes… He chose not to act. pic.twitter.com/nnhWthW0qX

— The Lincoln Project (@ProjectLincoln) December 20, 2022