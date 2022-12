Γυναίκες στο Αφγανιστάν – Ταλιμπάν: Διαδηλώσεις κατά της απαγόρευσης φοίτησης

Οργή και αναβρασμός επικρατούν στο Αφγανιστάν μετά την απόφαση των Ταλιμπάν να απαγορεύσουν στις γυναίκες την είσοδο στα πανεπιστήμια. Μέχρι πριν από λίγες ώρες, η νέα ηγεσία της χώρας δεν έδινε εξηγήσεις γι ‘αυτήν της τη νέα πολιτική. Τώρα αποφάσισε να μιλήσει, επικαλούμενη τον… ενδυματολογικό κώδικα. Οι Αφγανές απαγορεύτηκε να φοιτούν σε πανεπιστήμια επειδή «δεν τηρούσαν τον ενδυματολογικό κώδικα», υποστήριξε σήμερα ο υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης των Ταλιμπάν, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. «Οι φοιτήτριες αυτές που πήγαιναν στο πανεπιστήμιο (…) δεν τηρούσαν τις οδηγίες για το χιτζάμπ (σ.σ. τη μαντίλα που καλύπτει το κεφάλι και τον λαιμό). Το χιτζάμπ είναι υποχρεωτικό στο Ισλάμ», είπε ο Νέντα Μοχάμαντ Ναντίμ.

Σύμφωνα επίσης με τον υπουργό, τα κορίτσια που φοιτούν σε επαρχίες μακριά από την κατοικία τους «δεν συνοδεύονταν στις μετακινήσεις τους από έναν μαχράμ», έναν ενήλικο άνδρα συγγενή τους. «Η αφγανική τιμή μας δεν επιτρέπει να βρεθεί μια νεαρή μουσουλμάνα σε μια μακρινή επαρχία χωρίς τον πατέρα, τον αδελφό ή τον σύζυγό της», πρόσθεσε. Ο υπουργός υποστήριξε εξάλλου ότι οι «συζητήσεις» γύρω από το θέμα της εκπαίδευσης των κοριτσιών συνεχίζονται και ότι οι Ταλιμπάν σέβονται τα δικαιώματα των γυναικών «σύμφωνα με τη σαρία», τον ισλαμικό νόμο. Το βράδυ της Τρίτης, με μια λακωνική επιστολή του, ο Ναντίμ διέταξε όλα τα πανεπιστήμια, δημόσια και ιδιωτικά, να εμποδίσουν τις φοιτήτριες να παρακολουθήσουν τα μαθήματα «μέχρι νεωτέρας», χωρίς να δώσει εξηγήσεις.

Η απόφαση αυτή ξεσήκωσε κατακραυγή σε όλον τον κόσμο. Σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν «συνέπειες» εάν δεν ανακαλέσουν οι Ταλιμπάν την απόφασή τους για τη φοίτηση των γυναικών στα πανεπιστήμια. Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ ανέφερε σε μια ανακοίνωσή της, εκ μέρους της G7, ότι οι διώξεις λόγω φύλου μπορεί να ισοδυναμούν με έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

A day after of the Taliban BANNED female university education, women & girls have come out on the streets of Kabul protesting against the decree.

They chant —“Either for everyone or for no one. One for all, all for one”

Amplify their voices.pic.twitter.com/mWbf5Mtcr2

— Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) December 22, 2022