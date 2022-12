Μπραντ Πιτ ηλικία: Γιόρτασε τα γενέθλιά του με τη νέα του σύντροφο

Μετά το διαζύγιο από την Αντζελίνα Τζολί, τα δημοσιεύματα έχουν «χρεώσει» πολλές νέες σχέσεις στον Μπραντ Πιτ, όμως όπως όλα δείχνουν, τίποτα από αυτά δεν ίσχυε. Ο Χολιγουντιανός ηθοποιός δεν είχε εμφανιστεί ποτέ δημόσια με καμία από τις γυναίκες που φημολογούνταν ότι είναι σε σχέση, ενώ απέφευγε να κάνει την οποιαδήποτε δήλωση για την προσωπική του ζωή. Ωστόσο, αν και εξακολουθεί να τηρεί σιγή ιχθύος για τα ερωτικά του, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σχεδόν έχει επιβεβαιώσει τη νέα του σχέση με τις τελευταίες εμφανίσεις του. Η γυναίκα που εθεάθη να τον συνοδεύει στις τελευταίες του εξόδους είναι η Ινές ντε Ραμόν. Αφού οι δυο τους βρέθηκαν μαζί τον Νοέμβριο στο Orpheum Theatre του Λος Άντζελες, όπου έδινε συναυλία ο Bono, έκαναν μαζί ακόμα μια δημόσια εμφάνιση.

EXCLUSIVE: Beaming Brad Pitt, 58, gets cozy with date Ines de Ramon, 29, at Bono concert https://t.co/Ov50VY5fht

Πιο συγκεκριμένα, η 29χρονη συνόδευσε τον 59χρονο σταρ στο πάρτι των γενεθλίων του, το βράδυ του Σαββάτου στο Χόλιγουντ. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, οι δυο τους φάνηκαν να μιλούν με καλή διάθεση ο ένας στον άλλο και να κρατιούνται χέρι-χέρι. Πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού ανέφερε στην Daily Mail: «Ο Μπραντ αγαπά πολύ την Ινές. Γνωρίστηκαν μέσω ενός κοινού τους φίλου. Είναι πολύ καλή, χαριτωμένη, διασκεδαστική και με πολλή ενέργεια. Έχει μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Ο Μπραντ απολαμβάνει να περνά χρόνο μαζί της».

Brad Pitt looks smitten celebrating his 59th birthday with new love Ines de Ramon, 29 https://t.co/Vo5j9vlsiQ

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 20, 2022