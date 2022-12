ΗΠΑ – βοήθεια στην Ουκρανία: Νέα στρατιωτική στήριξη 1,85 δισ. δολαρίων

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα ενισχύσουν την Ουκρανία με ακόμη μια δέσμη στρατιωτικής βοήθειας, εκτιμώμενης αξίας 1,85 δισ. δολαρίων, όπως έκανε γνωστό πριν από λίγο ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν. Το συγκεκριμένο πακέτο περιλαμβάνει την παράδοση προηγμένων πυραυλικών συστημάτων Patriot στις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, ενισχύοντας έτσι σημαντικά τον αγώνα τους απέναντι στους Ρώσους εισβολείς.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι χάρη σε αυτήν τη δέσμη στρατιωτικής βοήθειας οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα αποκτήσουν «εκτεταμένη αντιαεροπορική άμυνα, ικανότητα πληγμάτων ακριβείας, πρόσθετα πολεμοφόδια και εξοπλισμό ζωτικής σημασίας, που η Ουκρανία χρησιμοποιεί αποτελεσματικά για να αμυνθεί στο πεδίο των μαχών». Η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει αργότερα σήμερα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, κατά τη συνάντηση που θα έχει με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο. Αυτό είναι το πρώτο ταξίδι του Ουκρανού προέδρου στο εξωτερικό από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, στις 24 Φεβρουαρίου.

USA 🇺🇸 will provide $1.8 Billion in military aid to Ukraine 🇺🇦

The package will include:

1. A Patriot Air Defense System

2. Precision Guided Bombs JDAMs

3. HIMARS Ammunition

4. AGM-88 HARM Missiles

5. Artillery and Mortar Shells

6. Trucks, Training, Weapons, and Other Assistance pic.twitter.com/pp1cCGaAPl

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) December 21, 2022