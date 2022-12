Ακτιβιστές – χριστουγεννιάτικο δέντρο: Απίστευτο σκηνικό στο Βερολίνο

Ακτιβιστές κατά της κλιματικής αλλαγής πριόνισαν σήμερα την κορυφή του χριστουγεννιάτικου δένδρου που έχει στηθεί μπροστά στην Πύλη του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο. Ειδικότερα, μέλη της οργάνωσης Letzte Generation (Τελευταία Γενιά) χρησιμοποίησαν υδραυλικό ανυψωτικό μηχάνημα για να φθάσουν στην κορυφή του ύψους 15 μέτρων στολισμένου ελάτου σε ένα από τα πιο ιστορικά σημεία του Βερολίνου. Δύο μέλη της οργάνωσης, που βρίσκονταν πάνω στην πλατφόρμα του ανυψωτικού μηχανήματος, ξεδίπλωσαν ένα πανό που έγραφε: «Αυτή είναι μόνο η κορυφή του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου». Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν ένα πριόνι για να κόψουν την κορυφή του δένδρου.

«Μέχρι τώρα βλέπουμε μόνο την κορυφή της υποκείμενης καταστροφής στη Γερμανία», ανέφερε σε δήλωσή της μία ακτιβίστρια, η Λίλι Γκόμες. «Ενώ ολόκληρη η Γερμανία περνάει αυτή την εβδομάδα παίρνοντας τα καλύτερα δώρα από τα μεγαλύτερα καταστήματα, άλλοι αναρωτιούνται πού θα βρουν νερό να πιούν αφού ξηρασίες και πλημμύρες έχουν καταστρέψει τις σοδειές τους». Η Γκόμες συνέχισε: «Η κατάρρευση του κλίματος στη Γερμανία είναι στη στροφή και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν κάνει καμιά προσπάθεια να μας προστατεύσει». Η αστυνομία ανακοίνωσε πως βρίσκεται επιτόπου και παίρνει μέτρα εναντίον των διαδηλωτών, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Today, German climate activist group, @AufstandLastGen sawed the top off a famous Christmas tree at the Berlin Brandenburg Gate in a stunt to draw attention to the #ClimateCrisis . They then unfurled a banner that read, "This is just the tip of the Christmas tree." pic.twitter.com/dESP1WMjIQ

Από την αρχή της χρονιάς, η οργάνωση Letzte Generation αποκλείει δρόμους στο Βερολίνο και άλλες μεγάλες πόλεις ζητώντας από την κυβέρνηση να αλλάξει ριζικά την πολιτική της στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Οι ακτιβιστές της οργάνωσης έχουν πραγματοποιήσει επίσης εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε μουσεία, στάδια, υπουργεία και αεροδρόμια. Γερμανοί πολιτικοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει την αποδοκιμασία τους για τις διαμαρτυρίες αυτές και ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς έχει καλέσει τους ακτιβιστές να επιδείξουν μάλλον «λίγη δημιουργικότητα».

Climate activists claimed that they sawed off the top of the Christmas tree erected in Berlin.

The group "Last Generation" used a hydraulic lift to cut two meters off the top of the tree and hang a banner reading, "This is only the tip of the Christmas tree." pic.twitter.com/WoMoLfmPev

— In Context (@incontextmedia) December 21, 2022