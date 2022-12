Μέσι – Μουντιάλ 2022: Λαοθάλασσα έξω από το σπίτι του στην Αργεντινή

Τουλάχιστον 5 εκατομμύρια Αργεντινοί βγήκαν χθες στους δρόμους του Μπουένος Άιρες για να γιορτάσουν μαζί με τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές το τρίτο αστέρι στη φανέλα της Αλμπισελέστε, αφού έχει πλέον 3 κατακτήσεις (1978, 1986, 2022). Ο Μέσι και η παρέα του είδαν ένα ολόκληρο έθνος να πέφτει στα πόδια τους και να τους ευγνωμονεί, καθώς έδωσαν σάρκα και οστά σε ένα όνειρο πολλών δεκαετιών.

Για τον Λιονέλ Μέσι η αποθέωση στην Αργεντινή ήταν πάντα ξεχωριστή, με την κατάκτηση του Μουντιάλ τώρα να τον ανυψώνει ακόμα περισσότερο του λαού της Αργεντινής μιας και τους χάρισε το χρυσό τρόπαιο που είχαν να γευτούν από το 1986.

Λίγα χιλιόμετρα έξω από το Μπουένος Άιρες είναι το Ροσάριο, η περιοχή που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο υπερ-παίκτης Λιονέλ Μέσι, εκεί που λατρεύεται σα Θεός ακόμα περισσότερο από ότι στην υπόλοιπη χώρα. Έτσι, όπως ήταν λογικό, τη στιγμή που προσπάθησε να προσεγγίζει το σπίτι του χθες, μετά τους πανηγυρισμούς στην πρωτεύουσα, ο κόσμος του έκανε σχεδόν αδύνατη τη διέλυεση φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του. Η σύζυγός του, Αντονέλα ήταν εκείνη που οδηγούσε και εκείνος κοιτούσε με δέος τον κόσμο να πανηγυρίζει.

Η Αργεντινή γκρέμισε τα τείχη της για να υποδεχτεί τους θριαμβευτές του Μουντιάλ, με τον Μέσι και τους συμπαίκτες του να ανεβαίνουν σε ανοιχτό λεωφορείο για να πάνε από το αεροδρόμιο στα γραφεία της AFA πριν ακολουθήσει δεύτερος γύρος αποθέωσης που είχε ως προορισμό τον περίφημο Οβελίσκο, μια φιέστα που δεν ολοκληρώθηκε καθώς η αποστολή της Εθνικής ομάδας… απέδρασε με ελικόπτερο και μεταφέρθηκε στο προπονητικό κέντρο για λόγους ασφαλείας.

Όλα άρχισαν περίπου 2,5 ώρες μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας τοπική ώρα (07:23 ώρα Ελλάδας), με την πτήση από την Ρώμη προς το Μπουένος Άιρες να φτάνει στον προορισμό της και λίγη ώρα αργότερα να ξεπροβάλλει με καμάρι στην πόρτα του αεροπλάνου η πιο διάσημη φιγούρα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, αυτή του Λιονέλ Μέσι. Ο Pulga κατέβηκε τα σκαλιά και πάτησε το πόδι του σε οικείο έδαφος, φτάνοντας στο αεροδρόμιο της Εσέισα, με τον επτάκις κάτοχο της Χρυσής Μπάλας και εσχάτως πρωταθλητή κόσμου να κρατάει σφιχτά στα χέρια του το πολυπόθητο τρόπαιο του Μουντιάλ, για το οποίο τόσο πολύ μόχθησε όλα αυτά τα χρόνια που παίζει ποδόσφαιρο.

This is how Messi was received minutes ago at his home in Rosario.

🗣️ “Thank you Lio, Thank you Lio.”

pic.twitter.com/wWROPZkm9l

