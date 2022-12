Αποθέωση της Εθνικής Γαλλίας στην επιστροφή – Το «ευχαριστώ» των παικτών

Παρά την ήττα στον τελικό του Μουντιάλ αλλά και το τσουχτερό κρύο, οι Γάλλοι υποδέχθηκαν με θέρμη την εθνική τους ομάδα με τους παίκτες των «τρικολόρ» να ανταποδίδουν την αγάπη του κόσμου. Απευθυνόμενοι στον κόσμο που αψήφησε το κρύο και την απώλεια του παγκόσμιου τίτλου επιφυλάσσοντάς τους μία πραγματική υποδοχή ηρώων, οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Γαλλίας ευχαρίστησαν τους φιλάθλους για την αμέριστη συμπαράστασή τους σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ 2022, ενώ έθεσαν τον επόμενο στόχο τους, που δεν είναι άλλος από μία θριαμβευτική πορεία στο Euro 2024.

O ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν, έσπευσε να ευχαριστήσει τους φιλάθλους στο μικρόφωνο του TF1, υπογραμμίζοντας: «Είναι καθήκον μας να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους Γάλλους που μας στήριξαν και έδωσαν πολλή δύναμη σε αυτή την ομάδα. Μοιραστήκαμε υπέροχα συναισθήματα ακόμα κι αν η τελευταία νότα είναι σκληρή και πονάει. Αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε όλα αυτά που έκανε αυτή η ομάδα ενώ είχε πολλές δυσκολίες πριν και κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Δεν είναι πάντα εύκολο για τους παίκτες, βίωσαν υπέροχα συναισθήματα αυτόν τον μήνα των αγώνων».

Fans continue to gather at Paris’ Place de la Concorde – the French national team are expected to arrive imminently. pic.twitter.com/IEJwg2gtBB

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του τερματοφύλακα των «τρικολόρ», Ουγκό Λιορίς: «Δεν είχαμε την ευκαιρία να τους ευχαριστήσουμε ακόμα. Μετά τον πόνο της χθεσινής μέρας, λίγη παρηγοριά. Το πιο σημαντικό είναι η αναγνώριση των οπαδών στην προσπάθειά μας να φέρουμε το Κύπελλο πίσω στη Γαλλία. Υπάρχει υπερηφάνεια που δεν τα παρατήσαμε. Δείξαμε ανθεκτικότητα, παραμείναμε ομάδα. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι για το Euro».

🔴 The @equipedefrance arrived at Place de la Concorde, in Paris, a day after their defeat against Argentina

Thousands of fans are there to cheer them 👏

pic.twitter.com/xKV8lB4gXI

— REPUBLIC ™ (@RepublicPaper) December 19, 2022