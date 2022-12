Πού μεγάλωσε ο Μέσι: Μια βόλτα στις γειτονιές που ονειρευόταν.. όσα έκανε!

Λίγο καιρό πριν ο Λιονέλ Μέσι και η δική του Αργεντινή φτάσουν στην επική κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, λίγο πριν γράψουν τη δική τους ιστορία, το Athletic και το ESPN έκαναν το ταξίδι ζωής. Βρέθηκαν στο Ροζάριο, εκεί που ο Λέο γεννήθηκε, στο Μπουένος Άιρες εκεί που λατρεύτηκε όπως κανείς άλλος ο Μαραντόνα και ξετύλιξαν το κουβάρι της περίπλοκης αργεντίνικης αγάπης για το ποδόσφαιρο και τους ήρωές του. Το Gazzetta σας το παρουσιάζει. «Είναι ο γείτονάς μας, αλλά είναι επίσης ο πιο σημαντικός παίκτης στον κόσμο», λέει η Φερνάντα η οποία ζει ακριβώς απέναντι από το σημείο όπου μεγάλωσε ο Λιονέλ Μέσι στο Ροζάριο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Αργεντινής. «Είναι πολύ δυνατό και πολύ δύσκολο να το καταλάβεις πλήρως».

Πράγματι, το τι σημαίνει ο Μέσι για τους Αργεντινούς ήταν δύσκολα αντιληπτό όλα αυτά τα χρόνια, είτε τον θυμούνται να κλωτσάει μια μπάλα πάνω-κάτω σε αυτόν τον δρόμο ως παιδί είτε όχι. «Αν απαντήσω, ορκίζομαι ότι θα κλάψω», είπε η Άντρεα, νεαρή οπαδός μετά τη νίκη της Αργεντινής κόντρα στην Ολλανδία για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η φωνή της έσπασε αμέσως. «Τον αγαπώ, με όλη μου την καρδιά, είναι πολύ δυνατό συναίσθημα». Από τη λατρεία στα πάρκα και τις καφετέριες του Μπουένος Άιρες μέχρι την περηφάνια του Ροζάριο, αυτό ήταν το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο για τον Μέσι, και φρόντισε να «κλείσει» το κεφάλαιο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

«Για εμάς, είναι καλύτερος από τον Ντιέγκο», λέει ο Σέρχιο, νεαρός θαμώνας μιας καφετέριας. «Όλοι μιλούν για τον Ντιέγκο, αλλά για εμάς ο Μέσι είναι καλύτερος. Ο Ντιέγκο είναι από μια διαφορετική γενιά, όπως ο Ντι Στέφανο». «Πολλοί ξένοι τουρίστες έρχονται τώρα, αλλά αυτό είναι καινούργιο», δηλώνει στο Athletic η Φερνάντα, η κυρία που ζει απέναντι από το πατρικό του Μέσι. «Αυτή είναι μια συνηθισμένη γειτονιά, αλλά ο Λέο την έχει κάνει τουριστικό προορισμό. Πολλοί άνθρωποι έρχονται εδώ από όλο τον κόσμο. Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα είχαν ιδέα για την πόλη». Σε μια γωνία, ο Φαμπιάν, ένας 50αρης που έζησε σε αυτόν τον δρόμο όλη του τη ζωή, ζωγραφίζει τις πύλες του. «Για μένα δεν σημαίνει πολλά, γιατί δεν μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο. Αλλά το ότι ήταν ο γείτονάς μας, έφυγε από τη γειτονιά, θριάμβευσε και έγινε παγκόσμιος σταρ, με κάνει περήφανο», λέει.

«Είναι πολύ περίεργο. Τον είδα να κλωτσάει μια μπάλα σαν μικρό παιδί και τώρα είναι ο βασιλιάς του κόσμου». Δύο αγόρια ξαπλώνουν στην απέναντι γωνία, κυλιούνται, χαστουκίζουν το ένα το άλλο και παίζουν χαρτιά. Όταν ρωτήθηκαν τι σημαίνει για αυτούς ο Μέσι, γέλασαν λίγο πριν κάποιος πει, «Orgullo». Υπερηφάνεια. Η Μπαχάδα είναι μια από τις πιο επικίνδυνες γειτονιές, λένε οι ντόπιοι. Ωραία για επίσκεψη κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά όχι τη νύχτα – δεν υπάρχουν πολλά φώτα στον δρόμο, για αρχή. Αλλά, όπως στη Φιορίτο του Μαραντόνα , όλοι είναι εξαιρετικά ευγενικοί και υπάρχει μια μεγάλη αίσθηση συνοχής.

Στη Φιορίτο, το πρώτο σπίτι του Ντιέγκο είναι διακοσμημένο με μια τοιχογραφία του θρυλικού Νο 10, όπως και το απέναντι σπίτι. Ένα σκονισμένο γήπεδο ποδοσφαίρου κοντά έχει δύο τοιχογραφίες, στη μία με τον Μέσι, αλλά γενικά θα ήταν δύσκολο να καταλάβεις πού βρισκόσουν αν περπατούσες στους άλλους δρόμους.

