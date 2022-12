Μακρόν – Εμπαπέ τελικός Μουντιαλ: Viral η αδιαφορία του παίκτη για τον πρόεδρο

Έβαλε τα περισσότερα γκολ στο Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ, χθες έλαμψε με το χατ-τρικ, ήταν έτοιμος να γίνει ο απόλυτος ήρωας για τη Γαλλία, αλλά έχασε -τα πάντα- στα πέναλτι. Ο λόγος για τον Κιλιάν Εμπαπέ, που ήταν απλώς απαρηγόρητος και δεν ήθελε να βλέπει ούτε τον Εμανουέλ Μακρόν. Από χθες, πέρα από τα στιγμιότυπα με τους πανηγυρισμούς του Μέσι και της παρέας του, κάνουν τον γύρο του κόσμου και τα στιγμιότυπα του Εμπαπέ με τον Μακρόν. Τι συνέβη; Τα πράγματα ήταν απλά. Ο Εμπαπέ ήταν απαρηγόρητος και δεν ήθελε να βλέπει μπροστά του κανέναν, την ώρα που ο Γάλλος Πρόεδρος τον κυνηγούσε για να τον παρηγορήσει.

