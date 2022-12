Κίεβο Χριστούγεννα: Ένα στολισμένο δέντρο και μια μικρή ελπίδα

Αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό η παροχή βασικών υπηρεσιών στο Κίεβο, μετά και το τελευταίο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με τους κατοίκους της πρωτεύουσας να περιμένουν τα Χριστούγεννα σε κλίμα αβεβαιότητας και τρόμου. Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι το ένα τέταρτο του Κιέβου παραμένει χωρίς θέρμανση, αλλά ότι το σύστημα του μετρό είναι και πάλι σε λειτουργία και όλοι οι κάτοικοι έχουν και πάλι υδροδότηση από νωρίς το πρωί. Μόνο περίπου το ένα τρίτο της πόλης παρέμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, είπε, αλλά θα εξακολουθήσουν να γίνονται διακοπές έκτακτης ανάγκης για εξοικονόμηση ενέργειας. «Επειδή το έλλειμμα ηλεκτρικής ενέργειας είναι σημαντικό», έγραψε ο Κλίτσκο στο Telegram.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερους από 70 πυραύλους την Παρασκευή σε ένα από τα βαρύτερα μπαράζ επιθέσεων που εξαπέλυσε από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, αναγκάζοντας έκτακτες διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Ουκρανία κατάφερε να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση σε σχεδόν 6 εκατομμύρια ανθρώπους τις τελευταίες 24 ώρες, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Οι εργασίες επισκευής συνεχίζονται χωρίς σταματημό μετά τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση… Φυσικά, υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει για να σταθεροποιηθεί το σύστημα», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. «Υπάρχουν προβλήματα με τις προμήθειες θέρμανσης. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα με την παροχή νερού», πρόσθεσε ο Ζελένσκι, λέγοντας ότι το Κίεβο καθώς και η Βίνιτσα και το Λβιβ πιο δυτικά αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο δήμαρχος του Κιέβου είχε προειδοποιήσει για ένα σενάριο «Αποκάλυψης» για την πρωτεύουσα εάν συνεχιστούν οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σε υποδομές, αν και είπε επίσης ότι δεν χρειάζεται ακόμη να απομακρυνθούν οι κάτοικοι. «Παλεύουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί», είπε στο Reuters στις 7 Δεκεμβρίου.

Μέσα σε μια μουντή χειμωνιάτικη ομίχλη σήμερα, αξιωματούχοι άνοιξαν ξανά μια δημοφιλή πεζογέφυρα που είχε καταστραφεί σε προηγούμενη αεροπορική επιδρομή και έστηναν ένα -μικρότερο από το συνηθισμένο σε μέγεθος – χριστουγεννιάτικο δέντρο σε μια κεντρική πλατεία.

Kiev's main Christmas tree decorated with doves and country’s coat of arms#Kiev #Ukraine pic.twitter.com/VXy2aRs6Td

— RuptlyNews (@RuptlyNews) December 18, 2022