Αμάρε Στουντεμάιρ σύλληψη: Πλάκωσε στο ξύλο την κόρη του ο παλαίμαχος NBAer

Ο Αμάρε Στουντεμάιρ έδειρε την κόρη του, συνελήφθη από τις αρχές και πλέον είναι αντιμέτωπος με τον νόμο.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, ο παλαίμαχος NBAer, Αμάρε Στουντεμάιρ πλάκωσε στο ξύλο την κόρη του και συνελήφθη από τις αρχές στο Μαϊάμι.

Αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι ο Στουντεμάιρ έριξε μπουνιά στην κόρη του στο σαγόνι και στη συνέχεια τη χαστούκισε αρκετές φορές, γιατί δεν του άρεσε η συμπεριφορά της!

Το ποσό της εγγύησής του ώστε να αφεθεί ελεύθερος ήταν 1.500 δολάρια.

JUST IN: Former NBA star Amar’e Stoudemire was arrested in Miami on Saturday just hours after graduating with a master’s degree.

Stoudemire, charged with battery, allegedly told cops his daughter “received a whooping from him for being disrespectful and a liar,” sources say. pic.twitter.com/nLstRHZCvH

— Andy Slater (@AndySlater) December 18, 2022