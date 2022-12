Λονδίνο – έκρηξη σε αγωγό: Εικόνες σοκ, απεγκλωβισμοί με βάρκες

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς νερό, ενώ δεκάδες εκκενώθηκαν από τα σπίτια τους μετά την έκρηξη του αγωγού ύδρευσης που προκάλεσε τεράστια πλημμύρα σε κεντρικό δρόμο του Λονδίνου.

Οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 60 πυροσβέστες κλήθηκαν στην οδό Belsize στο Κάμντεν στις 2:50 π.μ. τα ξημερώματα του Σαββάτου, μετά από έκρηξη αγωγού ύδρευσης που προκάλεσε πλημμύρα μισού μέτρου σε μια περιοχή περίπου 800 μέτρων.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε ότι ο κεντρικός αγωγός είχε απομονωθεί, αλλά εξερράγη ένας άλλος αγωγός ύδρευσης με αποτέλεσμα περίπου 100 ακίνητα να έχουν πλημμυρίσει.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να χρησιμοποιούν μικρές βάρκες και να απεγκλωβίζουν τους κατοίκους που είναι τυλιγμένοι σε κουβέρτες.

When is best to stay in . 3 am water surprise, feel for my basement neighbours , best not to open that front door . #Camden #thameswater #NW6 – 4C at night and water comes in from your letterbox .. pic.twitter.com/jSaADZIyfF

— Ivy (@Ivy35614144) December 17, 2022