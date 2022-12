Ιπποπόταμος κατάπιε αγόρι: Από θαύμα ζει μικρός στη Ουγκάντα

Μια απίστευτή ιστορία από την Ουγκάντα κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου. Ένα δίχρονο αγοράκι ζει από θαύμα αφού το κατάπιε ιπποπόταμος μέχρι τη μέση και στη συνέχεια – χάρη στην επέμβαση ενός χωρικού – το έφτυσε πίσω ζωντανό και… σώο! Το περιστατικό συνέβη στην λίμνη Έντουαρντ, όπου ο μικρός Paul Iga έπαιζε στην όχθη δίπλα στο σπίτι του. Ενας ιπποπόταμος εμφανίστηκε ξαφνικά από τα νερά και άρπαξε στο στόμα του το αγοράκι. Το τεράστιο θηλαστικό άνοιξε το στόμα του και κατάπιε τον μικρό Paul από το κεφάλι μέχρι τη μέση, χωρίς ωστόσο να τον δαγκώσει. Ένας χωρικός εκείνη τη στιγμή είδε την σκηνή και άρχισε να πετροβολάει τον ιπποπόταμο. Το ζώο ξαφνιάστηκε και άνοιξε το στόμα του «φτύνοντας» ουσιαστικά πίσω στη λίμνη το αγοράκι.

Το ζώο εξαφανίστηκε στα νερά της λίμνης και ο 2 ετων Paul ματαφέρθηκε στο τοπικό νοσοκομείο, πολύ ελαφρά τραυματισμένος, όπου του έκαναν αντιλυσσικό εμβόλιο και γύρισε σπίτι του σώος και αβλαβής! Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία της Ουγκάντα ανέφερε για την απίστευτη ιστορία: «Είναι η πρώτη φορά που ένας ιπποπόταμος βγήκε από τη λίμνη Έντουαρντ και επιτέθηκε σε ένα μικρό παιδί».

