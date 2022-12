Μιχαΐλοβιτς κόρη: Η σπαρακτική ανάρτησή της

Σε έναν συγκινητικό αποχαιρετισμό στον πατέρα της, Σίνισα Μιχαΐλοβιτς, τον 53χρονο πρώην ποδοσφαιριστή που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή χτυπημένος από λευχαιμία προχώρησε η κόρη του, Βιρτζίνια. «Είναι σκληρό μπαμπά. Είναι σκληρό. Σε αυτή τη στιγμή του ανείπωτου πόνου χρειάζομαι την αγκαλιά σου. Όχι οποιαδήποτε αγκαλιά, τη δικιά σου. Αναμεμειγμένη με το άρωμά σου, το οποίο όπως και η ψυχή σου, έχει μείνει εδώ. Και όποιος γνωρίζει καταλαβαίνει τι εννοώ» ξεκίνα το αντίο της στον πατέρα της η Βιρτζίνια Μιχαΐλοβιτς συνοδεύοντας την ανάρτησή της στο Instagram με φωτογραφίες από το παρελθόν.

Non ci posso e non ci voglio credere. Eri l’essenza dell’amore per tua moglie, per la famiglia e per il calcio (quello di cui eravamo innamorati). Abbraccio fortissimo Arianna e i ragazzi. Hanno bisogno dell’affetto e della vicinanza più grande. #sinisamihajlovic #mihajlovic pic.twitter.com/RJ76PEzsrn

— Simona Ventura (@Simo_Ventura) December 16, 2022