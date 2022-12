Χάρβαρντ – μαύρη πρόεδρος: Το κορυφαίο Πανεπιστήμιο έγραψε ιστορία

Η Κλοντίν Γκέι θα γίνει η 30η πρόεδρος του πανεπιστημίου Χάρβαρντ, γράφοντας ιστορία: είναι ο πρώτος μαύρος άνθρωπος που θα βρεθεί στη θέση και μόλις η δεύτερη γυναίκα. Η Γκέι, που είναι σήμερα κοσμήτορας, θα γίνει πρόεδρος την 1η Ιουλίου, αντικαθιστώντας τον Λόρενς Μπεκάου, ο οποίος αποχωρεί προκειμένου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του. Η κόρη μεταναστών από την Αϊτή εντάχθηκε το 2006 στο δυναμικό του Χάρβαρντ, ως καθηγήτρια. Είναι πρόεδρος της πρωτοβουλίας του πανεπιστημίου για την ανισότητα στην Αμερική, που μελετά ζητήματα όπως οι επιπτώσεις της παιδικής φτώχειας και της στέρησης εκπαιδευτικών ευκαιριών.

"At Harvard we have a duty to lean in and engage, and to be of service to the world." – President-elect Claudine Gay

