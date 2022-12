Σκότωσε τα παιδιά του για εκδίκηση: Σοκ στη Βραζιλια

Ένας πατέρας από τη Βραζιλία σκότωσε τα τέσσερα παιδιά του με ένα μαξιλάρι και ένα μαχαίρι για να «εκδικηθεί», όπως ισχυρίζεται, τη μητέρα τους επειδή εκείνη τον εγκατέλειψε. Τα πτώματα των θυμάτων – ηλικίας τριών, έξι, οκτώ και 11 ετών – βρέθηκαν την Τρίτη στο σπίτι του υπόπτου στην Alvorada, της νότιας Βραζιλίας. Η αστυνομία συνέλαβε τον 28χρονο David da Silva Lemos, σε ένα ξενοδοχείο στο γειτονικό Porto Alegre την επόμενη ημέρα. Είπε στην αστυνομία ότι είχε ποτίσει τα παιδιά με «τσάι» για να τα ηρεμήσει, πριν τα πνίξει με ένα μαξιλάρι και τα μαχαιρώσει μέχρι θανάτου.

Brazilian father kills his four children using a pillow and knife https://t.co/0yZ2wwYfz1 pic.twitter.com/ZCi4yzO26Y

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 15, 2022