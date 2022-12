Ποδοπάτημα σε συναυλία – Λονδίνο: 4 άνθρωποι σε «κρίσιμη» κατάσταση

Τέσσερις άνθρωποι νοσηλεύονται και βρίσκονται σήμερα το πρωί σε «κρίσιμη» κατάσταση αφού ποδοπατήθηκαν χθες, Πέμπτη, το βράδυ στην είσοδο αίθουσας συναυλιών στο Λονδίνο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

We thank God I went on Monday 🙏🏾 #asakelondon because WHAT IS THIS #2songs pic.twitter.com/3uSr4u6sdM — Richie2s® (@Richie2s) December 15, 2022

Η αστυνομία κλήθηκε στις 21:35 (τοπική ώρα, 23:35 ώρα Ελλάδας) έπειτα από αναφορές σύμφωνα με τις οποίες «μεγάλος αριθμός ανθρώπων προσπαθούσε να παραβιάσει την είσοδο» της αίθουσας συναυλιών O2 Academy στη συνοικία Μπρίξτον.

People have had enough and are breaking in to the venue to see Asake 🤣 can’t make this up pic.twitter.com/Gt6W1LVCWf — Midé (@__93_Mide) December 15, 2022

Οκτώ άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, τέσσερις από τους οποίους παραμένουν σε «κρίσιμη» κατάσταση, διευκρίνισε η Σκότλαντ Γιάρντ.

Asake concert Brixton 15th… can you imagine my first concert and it turns out like this pic.twitter.com/4wWKgvZ5Zm — ghostingdoll (@elsie_leimu) December 15, 2022